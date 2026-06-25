Inmobiliarias acumulan más de $7.8 millones en reclamos de consumidores

Aunque la devolución de dinero concentra la mayor cantidad de expedientes, los reclamos por cláusulas abusivas generaron un impacto económico significativo.

Inmobiliarias siguen ocupando el primer lugar en denuncias por irregularidades en la Acodeco / TVN Noticias.
Danna Durán - Periodista
25 de junio 2026 - 15:41

Ciudad de Panamá/Las empresas inmobiliarias se mantienen entre las actividades económicas con mayor número de quejas presentadas ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), con un total de 170 reclamaciones registradas entre enero y mayo de 2026, que representan un monto de $7,894,141.10.

Según el informe del Departamento de Conciliación y Decisión de Quejas de la entidad, la principal causa de reclamo fue la devolución de dinero, con 93 casos y una cuantía de $1,970,646.44.

Entre los motivos más frecuentes también se encuentran el incumplimiento de garantía, con 24 reclamaciones por $1,635,719.91; los vicios ocultos, con 20 casos que suman $1,028,076.33; y el incumplimiento de contrato, con 11 expedientes que alcanzan $1,048,726.82.

Además, la Acodeco reportó que se presentaron quejas relacionadas con falta de información (10 casos), cláusulas abusivas (9), anulación de contrato (2) y resolución de contrato (1).

Aunque la devolución de dinero concentra la mayor cantidad de expedientes, los reclamos por cláusulas abusivas generaron un impacto económico significativo, al sumar $1,397,932.00 en solo nueve casos.

🔗Puedes leer: Consumidores reclaman más de $13.9 millones: garantía incumplida encabeza lista de quejas

En cuanto a los procesos resueltos por los departamentos de Conciliación, Decisión de Quejas y Defensoría de Oficio, la institución informó que se lograron cerrar 100 casos, favoreciendo a los consumidores con recuperaciones por $5,241,291.20.

De estos procesos, 54 culminaron mediante acuerdos entre las partes, permitiendo recuperar $3,617,018.81 para los afectados. Asimismo, cuatro casos finalizaron con fallos favorables emitidos por la Defensoría de Oficio, por un monto de $267,880.00.

Ante esta situación, la Acodeco reiteró el llamado a los consumidores que adquieren viviendas, apartamentos u otros proyectos residenciales a revisar detalladamente los contratos, solicitar información clara sobre las condiciones de la obra, verificar los plazos de entrega y conservar todos los documentos relacionados con la compra.

La entidad destacó que estas medidas permiten a los compradores proteger sus derechos y reducir el riesgo de enfrentar conflictos posteriores con las empresas inmobiliarias.

Noticias relacionadas

¿Bajó la canasta básica? Acodeco asegura que precios están estables; aunque hay artículos con aumentos leves Acodeco detecta más de 220 incumplimientos a beneficios de jubilados y pensionados

Temas relacionados

Acodeco inmobiliarios quejas
Si te lo perdiste
Lo último
stats