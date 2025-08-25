Inspección a recicladoras en Pueblo Nuevo detecta riesgo de criaderos de mosquitos

Un operativo coordinado en Pueblo Nuevo busca prevenir focos de dengue al inspeccionar centros de reciclaje con posibles acumulaciones de agua.

Ciudad de Panamá/Un operativo de inspección se realizó esta semana en varias recicladoras del corregimiento de Pueblo Nuevo, tras sospechas de que estos centros podrían albergar criaderos del mosquito transmisor del dengue, Aedes aegypti.

Durante el operativo, autoridades de salud, ambientales y comunales revisaron las instalaciones de reciclaje con el objetivo de identificar posibles acumulaciones de agua o desechos que faciliten el desarrollo del vector. Estas medidas se enmarcan en la lucha preventiva contra el dengue en sectores poblados como Pueblo Nuevo.

Este esfuerzo se suma a otras acciones emprendidas en la zona. A fines de julio, equipos del programa Cochinos PTY, la Alcaldía de Panamá, la Junta Comunal de Pueblo Nuevo y el Ministerio de Salud llevaron a cabo una jornada de limpieza que incluyó recolección de desechos, cortes de maleza y eliminación de recipientes que puedan convertirse en criaderos de mosquitos, especialmente cerca de zonas multifamiliares y del río Matasnillo.

Puede interesar: Minsa reporta aumento en enfermedades respiratorias y reitera medidas para prevenirlas

La subdirectora de Resiliencia y Cambio Climático de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá, Yarelis Gómez, hizo énfasis en la importancia de mantener los cuerpos de agua libres de contaminación para evitar brotes de enfermedades y proteger la salud pública.

Estas intervenciones reflejan la necesidad de una labor comunitaria sostenida y medidas de salubridad constantes, en una zona urbana donde el riesgo de dengue es elevado y la colaboración entre autoridades y ciudadanía es crucial para prevenir emergencias de salud.

Con información de Kayra Saldaña