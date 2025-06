Instalan letreros de advertencia por presencia de cocodrilos en áreas con alta incidencia de avistamientos

Ciudad de Panamá/Al menos cuarenta letreros de advertencia sobre presencia de cocodrilos ya se encuentran instalados en áreas con alta incidencia de avistamiento de estos reptiles. Así lo informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), que inició la primera fase de intervención con el objetivo de prevenir accidentes y promover una convivencia segura con la fauna silvestre.

Los cuarenta letreros fueron instalados en áreas de las provincias de Colón, Panamá Este, Panamá Metro, Panamá Oeste y Coclé, donde se registran reportes frecuentes de cocodrilos en zonas que eran sus hábitats, pero que hoy son áreas residenciales, comerciales o turísticas.

“El propósito principal es informar y educar para evitar incidentes. La prevención es clave en áreas donde compartimos espacio con especies silvestres”, indicó Erick Núñez, jefe del departamento de Biodiversidad de MiAmbiente.

Según aseguró la institución, en los últimos cinco años solo se han confirmado cuatro casos de ataques a personas.

En la señalización se establecen recomendaciones claras como no acercarse, no ingresar al agua y no alimentarlos. Y es que, de acuerdo con la institución, alimentar a los cocodrilos influye en el comportamiento y aumenta el riesgo de accidentes.

Al llegar a una zona en donde se ha confirmado la presencia de estos reptiles, se recomienda a las personas mantener la distancia, evitar el ingreso a los cuerpos de agua y alejar a las mascotas.

MiAmbiente detalló que los reportes ciudadanos por avistamientos son frecuentes, especialmente en sectores de la ciudad capital que por mucho tiempo fueron el hábitat natural de esta especie, tales como: Tocumen, Don Bosco, Boca La Caja, Paitilla, Amador, Clayton y Albrook.

Con esta acción, la institución espera gestionar el conflicto de convivencia con la fauna silvestre y garantizar la seguridad de la población y la conservación de especies que habitan en el ecosistema local.