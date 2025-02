Entre la conservación y el conflicto humano: La realidad de los cocodrilos en Panamá y su función en el ecosistema

Ciudad de Panamá/En los últimos meses, el avistamiento de cocodrilos y caimanes en zonas urbanas y rurales de Panamá ha generado preocupación entre la población. Habitantes de diversas comunidades han reportado la presencia de estos reptiles en ríos, lagunas y hasta áreas cercanas a viviendas, lo que ha provocado temor a los moradores de estos lugares, por el peligro que pueden representar para adultos, niños y mascotas.

Ante esta situación, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) reiteró que los cocodrilos y caimanes son especies protegidas y que cualquier avistamiento o amenaza debe ser notificada a las autoridades en lugar de tomar medidas por cuenta propia.

Erick Núñez, jefe nacional de MiAmbiente, indicó a TVN-2.com que el incremento de avistamientos de cocodrilos y caimanes en zonas pobladas se debe a varios factores, entre ellos, la pérdida de su hábitat natural debido a la deforestación y urbanización. Considera que la supuesta sobrepoblación de la que se habla en redes sociales se trata más que todo de un crecimiento demográfico.

Ahora hay menos zonas naturales donde habitan los animales, pero además ahora nosotros, las personas, estamos viviendo más cerca, es decir, nos hemos ido a vivir a la orilla del hábitat natural del cocodrilo", explicó.

Diferenció que existen dos especies de cocodrilos: una pequeña, el caimán, coloquialmente conocido como "babillo", y el cocodrilo americano (acutus), también conocido coloquialmente como "lagarto" o cocodrilo aguja.

La principal diferencia de estos es su tamaño. Por un lado, el cocodrilo americano puede alcanzar un tamaño mayor de alrededor de 4 metros de largo, llegando a pesar entre 300 y 600 libras. Esta es una especie que tiene las adaptaciones fisiológicas para vivir tanto en agua dulce como en agua salada y por eso también es posible verlo en las costas o playas. Suele estar presente en las desembocaduras de los ríos, en donde las aguas suelen estar más tranquilas, con bajo caudal o en lagos como el Bayano, río Santa María o los ríos de Darién, por ejemplo.

En tanto, sobre el caimán, Núñez detalló que se trata de un animal que en promedio puede alcanzar un metro y medio de largo, y es una especie que se encuentra en cuerpos de agua más pequeños, como riachuelos, quebradas, por lo cual suelen ser los que se ven más cerca de las viviendas cuando se desbordan los ríos o quebradas.

1-. Un equipo conformado por el Ministerio de Ambiente, la Policía Nacional, Bomberos y trabajadores de la zona bananera realiza maniobras de rescate para trasladar a un cocodrilo americano desde el sector Finca 44, que está cerca del área protegida Humedal San San Ponk Sack hasta el río Sixaola en donde fue liberado.

La función en el ecosistema

Como cada uno de los seres vivos que habitan el planeta, los cocodrilos también juegan un rol importante en los ecosistemas.

"Como es un depredador, se alimenta de otras especies; lo que hace él es ser un controlador natural de otras especies", explicó el especialista en biodiversidad. Además, en muchas ocasiones actúa como carroñero, es decir, que de cualquier materia orgánica o cuerpos en descomposición de otros animales que caigan al agua, se alimenta de ellos. Para Núñez, se trata de "reciclador natural" dentro de las fuentes de agua, que ayuda a mantener la salud de los ecosistemas.

MiAmbiente recordó que la caza, captura o daño a los cocodrilos y caimanes está prohibida por la ley panameña y puede acarrear sanciones. Recomendaron a la población que, ante la presencia de estos animales en áreas no habituales, se comunique con la línea de emergencia ambiental para que especialistas manejen la situación de forma segura.

2-. Investigadores del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotecnias (CIHH) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) mientras realizaban un estudio poblacional y estado del hábitat de cocodrilos en los ríos Santa María, La Villa y Parita. Los individuos que sostienen en sus manos son caimanes. Archivo del año 2023.

Aunque no existen estudios o informes específicos sobre la cantidad de ejemplares que existen en cada región del país, Núñez destacó que no cree probable que exista una "sobrepoblación" como se ha querido mencionar en las redes sociales. "En realidad, es posible que algunas poblaciones de cocodrilo en algún río en particular o en algún sitio hayan aumentado un poco en los últimos años, pero eso no significa por ningún motivo que sea una sobrepoblación", enfatizó.

Recordó que el término sobrepoblación animal se refiere a cuando la cantidad de animales de una especie es tanta que ya el medio donde vive no es capaz de sostenerla, es decir, no hay tantos recursos para sostener una población tan grande, por tanto los animales van a comenzar a enfermar y a morir porque no hay tanta comida.

Casos de ataque

Aunque en Panamá ya se han reportado casos en los que los cocodrilos atacan y causan la muerte de las personas y mascotas, el jefe de Biodiversidad recordó que el ser humano no forma parte de la dieta natural de un cocodrilo. Sin embargo, asoció este tipo de comportamiento a un tema de "territorialidad".

¿Por qué? "Los cocodrilos son muy territoriales, ellos cuidan su territorio. Los machos cuidan su territorio, sobre todo si es época reproductiva, para que otro o más nada entre en su espacio porque él está cuidando a sus hembras", explicó.

Agregó que cuando las hembras tienen el nido o ya nacieron las crías, también son superprotectoras, es decir, que ellas van a defender muchísimo su territorio, y no permiten que nada se acerque a sus crías o al nido.

Plan de acción de MiAmbiente

Por ahora, el Ministerio de Ambiente ha iniciado un plan de acción, que ha sido reforzado bajo la administración del ministro Juan Carlos Navarro, que, comprometido con la protección de las especies silvestres, ha pedido a la población que se extremen medidas y tomen precauciones al llegar a una zona en donde esté señalizada la presencia de cocodrilos. Apeló a una "coexistencia" entre el ser humano y esta especie.

En ese sentido, Núñez aclaró que el plan de acción consiste en trasladar a los ejemplares que estén en zonas pobladas; en donde su presencia represente un peligro, con el fin de garantizar la seguridad tanto de las comunidades como de las mascotas de la zona.

El plan, además, contempla la instalación de señalización preventiva: MiAmbiente iniciará la colocación de letreros informativos en áreas donde se haya detectado la presencia de cocodrilos. Además, esperan realizar campañas de concienciación comunitaria, que incluirán recomendaciones sobre cómo actuar ante la presencia de estos individuos. De igual forma, se iniciará un estudio para monitorear a esta especie y tomar medidas para futuros manejos.

"Dentro de estas estrategias vamos a colocar muchos letreros informativos de advertencia, sobre todo en los sitios que hemos más o menos definido como los más críticos y vulnerables por el tema este de la aparición de cocodrilos, y crear todos los medios posibles para mitigar esta situación y evitar que las personas quieran tomar acción por sus propias manos, cazar, matar animales y entonces nosotros nos veremos en la penosa necesidad entonces de sancionar, porque igual la ley nos faculta y es nuestro deber cumplir con la ley", detalló.

Instó a los ciudadanos a respetar a las especies y a no incumplir las normativas que regulan su protección, ya que la ley faculta al Ministerio de Ambiente para sancionar a quien incurra en un daño a la especie, como su caza, con multas de hasta 5,000 dólares. Subrayó que la prioridad de MiAmbiente no es sancionar a las personas, sino proteger a las especies, pero si se llegan a reportar casos en donde quepa una sanción, como entidad regente en la materia, harán lo propio.