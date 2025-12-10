Clima en Panamá: aguaceros aislados y actividad eléctrica se presentarán en varios puntos del país

En cuanto a las temperaturas, la institución indicó que los valores máximos oscilarán entre 23°C y 26°C en la Cordillera Central, mientras que el resto del país registrará temperaturas entre 29°C y 32°C.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una serie de aguaceros aislados en la vertiente Caribe forman parte de las condiciones meteorológicas pronosticadas para este miércoles 10 de diciembre, de acuerdo con el boletín del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

En horas de la mañana, el informe advierte aguaceros aislados con actividad eléctrica ocasional sobre la Comarca Guna Yala, Colón, el norte de Veraguas y la Comarca Ngäbe-Buglé; mientras que en Darién, Panamá y sectores montañosos de Panamá Oeste se esperan intervalos nubosos con probabilidad de chubascos aislados.

Hacia la tarde, se prevén aguaceros aislados, aunque fuertes, con posible actividad eléctrica en Darién, Panamá, sectores de Panamá Oeste y Colón; además, podría presentarse lluvia aislada y esporádica en sectores de Veraguas y algunos puntos de Chiriquí. Durante la noche, el escenario climático contempla lluvias aisladas en Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé, el norte y sur de Veraguas, Colón y sectores de Darién.

En cuanto a las temperaturas, la institución indicó que los valores máximos oscilarán entre 23°C y 26°C en la Cordillera Central, mientras que el resto del país registrará temperaturas entre 29°C y 32°C.

Respecto a los vientos, se prevé que predominen los flujos del oeste a noreste en la vertiente Caribe, sectores de Coclé, Panamá Oeste y la región metropolitana, con velocidades de hasta 25 km/h en áreas marítimas y hasta 20 km/h en tierra firme. En el resto del territorio, se esperan vientos variables por debajo de 20 km/h.

Sobre las condiciones marítimas, el Imhpa reportó que en el Caribe se registrarán olas entre 0.7 y 1.6 metros con periodos de 06 a 08 segundos; mientras que en el Pacífico las olas tendrán alturas entre 0.3 y 1.0 metros con periodos de 11 a 13 segundos. Finalmente, la entidad advierte que los índices de radiación UV-B alcanzarán valores entre 07 y 10, considerados como riesgo alto y muy alto, por lo que se recomienda extremar medidas de protección solar.