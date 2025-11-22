Interpol extradita desde España a un panameño acusado de secuestrar a un empresario en Chiriquí

Panamá/Miembros policiales de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá viajaron hacia Madrid, España, para hacer efectiva la extradición de un ciudadano panameño requerido por los delitos de secuestro, robo y asociación ilícita.

Los hechos se registraron el 3 de febrero de 2017, en un estacionamiento comercial en el distrito de David, provincia de Chiriquí, donde varios sujetos secuestraron a un empresario, solicitando dinero a cambio de su liberación.

Tras investigaciones se pudo determinar que uno de los presuntos implicados había logrado salir del país, por lo que fueron activados los protocolos de alertas internacionales en 196 países miembros de Interpol, siendo aprehendido en España.

Tras su extradición, el hombre será puesto a órdenes del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial.