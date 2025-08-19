Interpol Panamá aprehende a ciudadano brasileño requerido por estafa internacional

El hombre arribó a Panamá en un vuelo procedente de Brasil y tenía como destino final Barbados.

Interpol Panamá aprehende a ciudadano brasileño requerido por estafa internacional
Interpol Panamá aprehende a ciudadano brasileño requerido por estafa internacional / Cortesía/Policía Nacional
Danna Durán - Periodista
19 de agosto 2025 - 18:08

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol, aprehendió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano brasileño requerido por las autoridades de Uruguay por su presunta participación en una millonaria estafa empresarial.

El hombre arribó a Panamá en un vuelo procedente de Brasil y tenía como destino final Barbados, cuando fue interceptado por unidades de Interpol y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en una operación de control migratorio.

🔗Puedes leer: Cae red criminal por blanqueo de capitales y fraude bancario

De acuerdo con las investigaciones, el ciudadano estaría vinculado a una red dedicada a crear empresas ficticias internacionales, que ofrecían a compañías extranjeras la gestión de garantías financieras para participar en licitaciones. Bajo este esquema, lograron que una empresa transfiriera alrededor de $2 millones de dólares.

Las autoridades informaron que el detenido permanecerá bajo custodia en Panamá mientras se coordinan los trámites de cooperación judicial internacional con Uruguay para avanzar en el proceso de extradición.

Noticias relacionadas

Exrepresentante y extesorero de la Junta Comunal de David irán a juicio por presunto peculado doloso Estudio revela que la crisis climática impacta a uno de cada cuatro niños en Panamá Panamá adjudica más de $317 millones en séptima subasta de Letras del Tesoro

Temas relacionados

Policía Nacional Dirección de Investigación Judicial (DIJ) estafador Interpol Panamá detenido brasil Uruguay
Si te lo perdiste
Lo último
stats