Panamá adjudica más de $317 millones en séptima subasta de Letras del Tesoro

De acuerdo con la institución, los márgenes que paga Panamá al emitir deuda en las financieras habían caído al nivel más bajo en más de dos años.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la séptima subasta de Letras del Tesoro de 2025 registró una fuerte demanda del mercado, con ofertas por 437.55 millones de dólares frente a una convocatoria inicial de 50 millones de dólares.

En esta jornada se adjudicaron 317.5 millones de dólares, con un rendimiento promedio de 5.36%, es decir, 29 puntos básicos menos en comparación con la subasta anterior.

Adicionalmente, el MEF indicó que se destinaron 40 millones de dólares para respaldar el programa de Intereses Preferenciales Hipotecarios.

Esta subasta fue la correspondiente al mes de agosto, y se llevó a cabo mediante el Programa de Creadores de Mercado y a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex); la cual había sido anunciada por un monto indicativo no vinculante de 50 millones y vencimiento en agosto de 2026.

Durante la primera vuelta, se recibieron 55 ofertas competitivas por $209.61 millones y 26 ofertas no competitivas por $227.94 millones; casi 8.8 veces el monto indicativo. En esta ronda, el MEF decidió adjudicar ofertas competitivas por $62.96 millones y ofertas no competitivas por $221.47 millones; a un precio promedio ponderado de 94.86% y un rendimiento promedio ponderado de 5.36%; rendimiento que es 29 puntos básicos (bps) menor al logrado en la subasta de letras de julio.

Posteriormente, 3 participantes con categoría de Creadores de Mercado adquirieron un 25% adicional del monto que se les había adjudicado en la primera vuelta, ejerciendo su derecho al precio promedio ponderado y así, se adjudicaron $33.1 millones adicionales.

Además, con el apoyo del puesto de bolsa del Banco Nacional de Panamá, se colocaron Letras del Tesoro por $40 millones, distribuidos entre los bancos que financian hogares a través de intereses preferenciales hipotecarios. El MEF aseguró que estas Letras del Tesoro son de la misma serie que las subastadas, por lo que los bancos contarán con instrumentos líquidos que se negocian activamente en el mercado de capitales local.

La entidad destacó que los resultados reflejan la confianza de los inversionistas y contribuyen al manejo ordenado de las finanzas públicas.

Previamente, el MEF había informado que ya se registraban los primeros resultados tras iniciar el orden en las finanzas públicas.

“Esto significa que hoy el país puede financiar sus proyectos a un costo menor, lo que se traduce en mayores posibilidades de inversión en obras y servicio para beneficio de la población”, aseguró el MEF.

Además, indicaron que en los últimos meses el país pasó de pagar una prima de riesgo superior a 330 puntos básicos a solo 200, representando una reducción cercana al 40%.