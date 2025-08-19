Comisión de Comercio aprueba citar a la administradora de la ATP

Actualmente, Panamá enfrenta el desafío de atraer a 2 millones de turistas al año, un sector que genera miles de millones de dólares para la economía nacional.

ciudad de panamá/La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos aprobó este martes citar a la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) Gloria de León Zubieta, al pleno de la Asamblea Nacional para responder un cuestionario sobre la situación del sector turístico en el país.

Según informó la Asamblea en su cuenta de X, entre los temas a abordar con la funcionaria destacan la problemática en Bocas del Toro, la operatividad del turismo, el desarrollo del turismo médico, entre otros.

La citación fue solicitada por el diputado Ernesto Cedeño, presidente de la comisión, y respaldada por el resto de los comisionados. El cuestionario también incluye interrogantes sobre posibles reformas que contemplan incentivos para turistas en tránsito, mejoras en la accesibilidad a los destinos turísticos, limpieza de playas y programas de capacitación en idiomas para el personal del sector.

Por el momento se desconoce la fecha en que la administradora deberá comparecer ante el pleno.

Cabe recordar que las protestas y cierres de calles en Chiriquí y Bocas del Toro, durante mayo y junio, afectaron gravemente la llegada de visitantes a esas regiones. En su momento, la Cámara de Turismo advirtió sobre un posible daño irreparable si persisten las deficiencias en servicios básicos como el agua potable y la infraestructura.

Actualmente, Panamá enfrenta el desafío de atraer a 2 millones de turistas al año, un sector que genera miles de millones de dólares para la economía nacional y que contribuye con empleos e ingresos en áreas apartadas de la capital.