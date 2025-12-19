Invasión de 1989: Asamblea rinde homenaje a las víctimas del 20 de diciembre

Una de las cosas que ha llamado muchísimo la atención es que a través de las redes sociales el alcalde capitalino Mayer Mizrachi ha compartido sus comentarios y también lo que piensa acerca de la posibilidad de levantar la ley seca el 20 de diciembre, un día de duelo nacional.

La Asamblea Nacional realizó una ceremonia en memoria de las víctimas del 20 de diciembre de 1989, precisamente para hacer un llamado a la reflexión, recordar ese trágico momento y rendirle honores no solo a los caídos, sino también a los familiares de las víctimas que estuvieron presentes en una fecha tan importante para el país.

El acto inició en los predios, en la entrada de la Asamblea y luego se trasladó al salón azul.

Para el diputado Lenín Ulate es importante mantener la memoria histórica, que los hechos que ocurrieron no se hayan olvidado.

"Yo creo que en cumplimiento de esa ley que establece el 20 de diciembre como día de duelo nacional y que se realicen actos conmemorativos, esta asamblea está cumpliendo con esta ley y enviar ese mensaje, más que todo de que las autoridades doten a la comisión del 20 de diciembre de los recursos necesarios, tanto jurídicos como presupuestarios, para que la misma pueda continuar realizando los trabajos que hasta el momento ha realizado", señaló.

Acerca de este tema, el presidente de la Comisión 20 de Diciembre, Rolando Murgas, hizo un llamado a la reflexión y también a la importancia democrática que tiene esta fecha para nuestro país.

"El 20 de diciembre, cuya significación está de por más explicarle al señor alcalde. Entonces, en la vida de los pueblos hay que poner el momento para cada quien. 3 días de duelo nacional, ambos plenamente justificados, no le hacen un daño a la economía", manifestó.

Información de Yamy Rivas

