Investigan irregularidades en '120 a los 65' y 'Ángel Guardián'

Las investigaciones continúan y no se descarta la formulación de cargos penales contra quienes resulten responsables de estos hechos, considerados graves por las autoridades.

La Fiscalía Anticorrupción realizó este viernes inspecciones en el Mides, la CSS, el Tribunal Electoral y la Policía Nacional, como parte de una investigación por presunto peculado en programas sociales que habrían sido cobrados de forma fraudulenta por personas que ya no cumplían con los requisitos, o incluso habían fallecido.

Las diligencias buscan recolectar información relacionada con presuntos casos de peculado, particularmente en programas sociales como “120 a los 65” y “Ángel Guardián”, ambos ejecutados por el Mides.

Te puede interesar: Bolivia confirma asilo a Saúl Méndez y asegura que no afectará la relación con Panamá

En el caso del programa “120 a los 65”, las autoridades han detectado que algunos beneficiarios fallecidos continúan recibiendo el subsidio, debido a que sus familiares no reportan el deceso y continúan cobrando la ayuda estatal. Por su parte, en “Ángel Guardián” se investigan casos de personas que ya no cumplen con los requisitos del programa —ya sea porque han comenzado a trabajar o reciben una pensión superior a la permitida—, pero no notifican al Mides para seguir obteniendo el beneficio económico.

“La Procuraduría reitera su compromiso con el combate a la corrupción, la defensa de los intereses patrimoniales del Estado y el cumplimiento del marco legal vigente”, indicó el Ministerio Público en un comunicado oficial.

Las investigaciones continúan y no se descarta la formulación de cargos penales contra quienes resulten responsables de estos hechos, considerados graves por las autoridades.