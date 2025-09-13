Ipacoop: Comisión Liquidadora asume control total de la Cooperativa del Suntracs

En un comunicado, el organismo señaló que la Comisión Liquidadora es la responsable de ejecutar todas las acciones administrativas y legales en nombre de la cooperativa, conforme a lo establecido en la Ley 17 de 1997 .

Ciudad de Panamá/El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) aclaró este sábado que cualquier acción relacionada con la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L., incluida la decisión de cambio de domicilio, está sujeta a los parámetros de la Comisión Liquidadora, instancia que actualmente ejerce la representación legal de la entidad.

En un comunicado, el organismo señaló que la Comisión Liquidadora es la responsable de ejecutar todas las acciones administrativas y legales en nombre de la cooperativa, conforme a lo establecido en la Ley 17 de 1997.

El Ipacoop destacó que la liquidación de Suntracs, R.L. fue el resultado del agotamiento de la vía gubernativa, tras detectarse hallazgos en auditorías que obligaron a aplicar medidas bajo un enfoque de riesgo y transparencia financiera. La institución recalcó que sus funciones de fiscalización buscan garantizar que todas las cooperativas cumplan con las normas sobre debida diligencia, prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, según la Ley 23 de 2015.

“Toda acción tomada en relación a la Cooperativa Suntracs, R.L. está sujeta a los parámetros establecidos por la Comisión Liquidadora, por lo cual el cambio de domicilio de esta cooperativa es legal”, enfatizó la entidad.

A finales de julio pasado, el Ipacoop canceló la personería jurídica de Suntracs, R.L. al considerar que representaba “riesgos al sistema financiero”.

El informe oficial reveló que la cooperativa carecía de mecanismos adecuados para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Tampoco contaba con clasificación de clientes por niveles de riesgo ni con sistemas de monitoreo para detectar operaciones sospechosas, lo que contradecía el marco legal vigente.

Además, el Ipacoop señaló que la cooperativa operaba sin cuentas bancarias funcionales, dependía operativa y financieramente del sindicato Suntracs y concentraba excesivamente sus créditos en préstamos a terceros, prácticas que comprometen la estabilidad del sistema cooperativo panameño.