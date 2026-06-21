Jornada electoral de colombianos en Panamá concluye con alta participación, según autoridades consulares

El balance preliminar de la jornada fue positivo. Según los organizadores, la participación fue numerosa y mantuvo la tendencia observada durante la primera vuelta presidencial, en la que acudieron a votar más de 10 mil personas .

La jornada de votación correspondiente a la segunda vuelta presidencial de Colombia concluyó este domingo en Panamá con una participación significativa de ciudadanos colombianos residentes en el país, según informó el Consulado General de Colombia en Ciudad de Panamá.

Las mesas de votación abrieron a las 8:00 de la mañana y cerraron a las 4:00 de la tarde, momento en que se inició el proceso de conteo de votos en cada una de las mesas habilitadas para los comicios.

De acuerdo con las autoridades consulares, un total de 26 mil ciudadanos estaban habilitados para ejercer el sufragio en la circunscripción correspondiente al Consulado General de Colombia en Ciudad de Panamá.

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El balance preliminar de la jornada fue positivo. Según los organizadores, la participación fue numerosa y mantuvo la tendencia observada durante la primera vuelta presidencial, en la que acudieron a votar más de 10 mil personas.

Las autoridades indicaron que, una vez concluido el escrutinio local, los resultados son remitidos a la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, entidad encargada de consolidar los datos oficiales y divulgar los resultados definitivos.

Por su parte, representantes de campañas políticas acreditadas en Panamá acompañaron el desarrollo de la jornada. Leonardo Espitia, coordinador en el exterior en Panamá de la campaña de Abelardo de la Espriella, estuvo presente durante el proceso.

Hasta el cierre de las mesas no se reportaron incidentes o anomalías que afectaran el desarrollo normal de la votación.

La elección corresponde a la segunda y definitiva vuelta presidencial de Colombia, en la que los ciudadanos escogieron al próximo presidente y vicepresidente de la República.