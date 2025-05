Presidente Mulino acusa a Crispiano Adames por cierres en Changuinola y arremete contra exdirectores de la CSS

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió este jueves en su conferencia de prensa a los cierres en Changuinola, Bocas del Toro. Calificó de disputa sindical “de sectores de izquierda y de grupos políticos que se ven afectados porque no son más dueños de la Caja de Seguro Social”. Sobre lo anterior, culpó de la situación al diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Crispiano Adames.

Mulino dijo que los cierres afectan a productores que no pueden sacar los productos, a los niños que no acceden a los tratamientos de pacientes oncológicos y a los usuarios de las ferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) que no se pueden hacer.

“La Caja de Seguro Social era un botín; hoy no es un botín de ninguno de esos señores y están carboneando eso en Bocas del Toro, precisamente porque salieron del escenario de ese tipo de corrupción”, puntualizó.

Según Mulino, no se puede “volver a una Caja de Seguro Social que demoraba más de seis meses para una cirugía cardiovascular, donde si eras amigo o afiliado a algún sindicato de la directiva pasada eras de primero en la fila, si no eras de la galladita de la directiva, para la cola, meses de espera”.

El mandatario argumentó que “nunca escuchó disculpas de los sindicatos por los 30 años que estuvieron en la junta directiva de la Caja de Seguro Social casi que inamovible”.

Mulino echó en cara la convivencia con la gestión del exdirector Lau Cortés, las enormes deudas que dejó Juan Jované, los miles de nombramientos de amigos de las instancias de poder del momento y un encuentro de Lau Cortés con Crispiano Adames.

“Ustedes han visto que el principal crítico y que va a las comarcas a hacer campaña contra este gobierno es Crispiano Adames, diputado del PRD, quien fue dos veces presidente de la Asamblea en el gobierno pasado y, además, como demostró el contralor de la República, dueño de cantidades de nombramientos corruptos en la Asamblea que responden a él”, sentenció.

Anunció que en los próximos días anunciará decisiones de “peso histórico”.

Para Mulino, un reclamo puede ser legítimo, pero se han “sumado personas que no quieren perder el poder y los recursos del seguro que están volviendo a los asegurados”.

Mulino reiteró que Bocas del Toro en estos momentos es un problema mayor que un cierre, pero están haciendo el esfuerzo con la comisión que se envió y la dirigencia del sindicato, "con el señor Francisco Smith", para "impedir que se vaya Chiquita Panamá".

"Ellos no entienden que desde Smith para abajo van a quedar sin empleos en pocos días", indicó.

El presidente aseguró que 7,300 empleados serán afectados porque esa "huelga es declarada ilegal".

También invitó a Smith a que "se diera una vuelta por Puerto Armuelles y compare si eso es lo que quiere para sus sindicalistas en Bocas del Toro".

No ha dado la orden de abrir Changuinola a la espera de que se logre el acuerdo mediante la mesa de diálogo.

Ayer se informó que la mesa entre el Ejecutivo y los sindicalistas se suspendió. Se espera que pueda reactivarse la próxima semana.