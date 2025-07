Presidente Mulino critica abandono de escuela en Chiriquí y promete no dejar perder obras

Chiriquí, David/El presidente de la República, José Raúl Mulino, criticó el abandono por más de una década de la Escuela Antonio José de Sucre, en la provincia de Chiriquí. Las declaraciones se dieron durante el acto de inauguración del plantel, cuya inversión asciende a $12,335,511.26.

“Estamos rescatando semejante obra para el beneficio de la educación, 10 años de abandono total”, manifestó el mandatario. Ante cuestionamientos sobre la inauguración de obras que contaban con orden de proceder desde administraciones anteriores, respondió: “¿Qué quieren, que yo las deje abandonadas? Mi gobierno no dejará perder obras. Y como le dije a los muchachos ahora: aquí no hay excusas para no estudiar, le he dicho a los muchachos”.

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, expresó: “Yo entregué la orden de proceder de esta escuela y ahora me toca inaugurarla 11 años después. Es inaudito e inaceptable”.

La nueva sede educativa cuenta con 36 aulas teóricas, 4 aulas de preescolar, biblioteca, aula de apoyo, cocina-comedor, laboratorios de Informática y Ciencias, salón de reuniones, oficinas administrativas, espacio para reuniones de padres de familia, gabinete psicopedagógico, plaza cívica, auditorio, cancha techada y áreas remodeladas para actividades culturales y deportivas. La estructura alberga a 1,200 estudiantes.

Esta entrega forma parte del Plan Nacional de Inversión en Infraestructura Educativa que impulsa el Gobierno Nacional con el objetivo de cerrar brechas históricas y fortalecer la calidad de la enseñanza en el país.

Al acto de inauguración también asistieron los ministros Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario), Juan Carlos Orillac (Presidencia), José Ramón Icaza (secretario de Metas y ministro del Canal), el viceministro de Seguridad Luis Felipe Icaza, la gobernadora de Chiriquí Aixa Santamaría, la directora general del Ipacoop Erika Vargas, entre otras autoridades gubernamentales y locales.

Con información de Demetrio Ábrego.