Mulino felicita a Laura Fernández por su triunfo electoral en Costa Rica

El presidente de la República, José Raúl Mulino, felicitó este lunes a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, tras su victoria en las elecciones generales, y expresó su disposición de fortalecer la cooperación bilateral entre ambos países.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario panameño destacó el triunfo de Fernández y le deseó éxito en su próxima gestión.

“Felicito a @laurapresi2026 por su triunfo. Le deseo éxitos en su gestión y la invito a seguir trabajando juntos, cada vez más integrados, en beneficio de nuestros países”, escribió Mulino.

Fernández obtuvo el 48,5% de los votos, casi nueve puntos más de los necesarios para ganar en primera vuelta, según el 88% del escrutinio difundido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Resultó electa presidenta de Costa Rica tras una contienda marcada por el debate sobre economía, gobernabilidad y políticas sociales, convirtiéndose en la nueva jefa del Ejecutivo del país vecino. Su triunfo abre una nueva etapa política en Costa Rica y plantea retos en materia de estabilidad fiscal, desarrollo social y relaciones regionales.

Panamá y Costa Rica mantienen una relación histórica basada en la cooperación política, comercial y de seguridad, así como en la integración regional y el tránsito fronterizo. En ese contexto, el mensaje del presidente Mulino reafirma el interés del Gobierno panameño en continuar una agenda conjunta con la nueva administración costarricense.

La toma de posesión de Fernández será el próximo 8 de mayo, en un escenario regional que demanda mayor coordinación entre los países centroamericanos para enfrentar desafíos económicos y sociales comunes.