Mulino respalda proyecto de embalse de río Indio, pero aclara que es competencia del canal de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió este jueves 17 de julio al proyecto del embalse de Río Indio durante su conferencia de prensa semanal, aclarando el rol del Gobierno Nacional en esta iniciativa y señalando su necesidad para garantizar el suministro de agua.

El mandatario aclaró que se trata de "un proyecto de la ACP, no del gobierno" y que el Gobierno Nacional no tiene nada que ver con ese proyecto, más allá de respaldarlo en términos políticos por la importancia que tiene el agua para el consumo y para mantener al Canal siempre con agua.

Mulino explicó que ni el gobierno tiene recursos invertidos en el proyecto ni tiene potestad sobre lo que ocurre en el desarrollo del mismo. Sin embargo, reconoció que "el impacto sí pega acá", razón por la cual brinda apoyo a una iniciativa que considera "necesaria y se va a hacer".

El presidente reveló que en días pasados sostuvo una reunión con el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, para integrar un equipo de trabajo. "Tenemos que ir trabajando en concordancia tanto la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como el gobierno, no en el proyecto, sino en la venta del proyecto, en que el proyecto sea debidamente consultado y aceptado", explicó.

Sobre las reubicaciones de al menos 500 familias que serán afectadas, el mandatario panameño consideró "muy prematuro" aventurarse a hablar de cifras o montos de indemnizaciones. Indicó que el censo de familias en el área ya está terminado y que, en función de esos resultados, el Canal actuará para indemnizar "a valor justo las tierras que se necesiten para los embalses".

El presidente destacó que la implementación del proyecto no será inmediata. "Eso no es para un año ni es dentro de seis meses. Es un proyecto que yo he escuchado un término de tres, cuatro, hasta cinco años para concluirlo", explicó. Con respecto a la necesidad del proyecto, el mandatario hizo referencia a la creciente escasez de agua que enfrenta el país. "Mire usted el problema de agua que estamos teniendo. La ciudad y periferia va creciendo, creciendo, creciendo y es el mismo lago donde tomamos agua", argumentó.

Mulino manifestó que "el que a mí me venga a decir que no es necesario, no vive en este país". Explicó que mientras en la cuenca puede haber agua, "acá del otro lado del lago donde bebemos esa agua, necesitamos esa agua, Panamá y Colón no la hay". El presidente indicó que la situación "va creciendo y se va agravándose con el paso del tiempo".

Mulino también abordó la importancia estratégica del proyecto para mantener la competitividad del Canal de Panamá. "Tenemos que ser efectivos en eso y mantener nuestro canal con agua", declaró. El mandatario recordó que Panamá no está solo en el mundo en el tránsito de naves y que existen otras opciones de tránsito que también se están reforzando, por lo que es crucial mantener la ventaja comparativa única.