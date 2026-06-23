Presidente José Raúl Mulino se reúne con el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau

Estados Unidos agradeció a Panamá su cooperación en migración, seguridad y puertos.

Panamá/La cooperación en materia de migración, seguridad, salud y puertos centró la reunión que sostuvo este martes el presidente de la República, José Raúl Mulino, con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el secretario adjunto de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, durante un encuentro realizado en el Palacio de las Garzas.

La visita de los altos funcionarios estadounidenses se produce en momentos en que ambos países mantienen una estrecha coordinación en temas de interés común y buscan fortalecer su relación bilateral.

En nombre de la administración del presidente Donald Trump, Landau agradeció el respaldo brindado por Panamá en áreas consideradas estratégicas para ambos gobiernos. "En nombre de la administración del presidente Donald Trump", Landau agradeció la cooperación que el Gobierno del presidente Mulino ha brindado en áreas como migración, seguridad, salud y puertos.

El funcionario estadounidense destacó además el papel desempeñado por Panamá durante los últimos años.

"En los últimos dos años, Panamá ha demostrado ser un socio cooperador estratégico", señaló, al tiempo que expresó el interés de Washington de continuar estrechando los lazos de cooperación en diversos temas de interés mutuo.

La reunión se desarrolló en el despacho presidencial y contó con la participación de cinco miembros del Gabinete panameño. Acompañaron al mandatario los ministros Juan Carlos Orillac, de la Presidencia; Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal; Julio Moltó, de Comercio e Industrias; así como el vicecanciller Carlos Hoyos.

Por la delegación estadounidense también participaron Ana Quintana-Lovett, subsecretaria adjunta de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, y Viviana Bovo, asesora principal de esa dependencia. Así como el embajador Kevin Marino Cabrera.

Durante el encuentro, el presidente Mulino reiteró la importancia de la relación entre ambos países y el papel que desempeña Estados Unidos para Panamá.

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El mandatario "reafirmó que Estados Unidos es el principal socio de Panamá" y aseguró que su administración continuará trabajando firmemente en el fortalecimiento de la relación bilateral.

La reunión se suma a una serie de contactos de alto nivel entre ambos gobiernos, en momentos en que Panamá y Estados Unidos mantienen una agenda común en asuntos de seguridad, migración, comercio y cooperación regional.