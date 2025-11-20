Mulino se reunirá este viernes con Rodrigo Chaves en visita oficial

Mientras avanzan las reuniones oficiales, la primera dama panameña cumplirá una agenda alterna junto a su homóloga costarricense, Signe Zeikate, con actividades programadas en el Museo Nacional.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará este viernes a Costa Rica para una visita oficial con su homólogo, Rodrigo Chaves Robles, con el objetivo de reforzar las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación entre ambos países.

El punto central de la jornada será un encuentro privado entre Mulino y Chaves, que se llevará a cabo en el Salón Las Musas del Teatro Nacional, en San José. La agenda incluye además la condecoración del mandatario panameño con la Orden Nacional Juan Mora Fernández, otorgada por el presidente costarricense. La pareja presidencial panameña también firmará el libro de visitantes distinguidos.

Mientras avanzan las reuniones oficiales, la primera dama panameña, Maricel Cohen de Mulino, cumplirá una agenda alterna junto a su homóloga costarricense, Signe Zeikate, con actividades programadas en el Museo Nacional.

Te puede interesar: Javier Fanuco aprehendido por enriquecimiento injustificado, será llevado ante un juez

Al mediodía, ambos mandatarios y sus equipos de trabajo compartirán un almuerzo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, espacio que servirá para la reunión ampliada de ambas delegaciones. Por parte de Costa Rica participarán Arnoldo André Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Manuel Tovar Rivera, ministro de Comercio Exterior; Víctor Carvajal Porras, ministro de Agricultura y Ganadería; y Lydia Peralta Cordero, viceministra de Asuntos Bilaterales y Cooperación.

El retorno de la delegación panameña está previsto para la tarde del mismo viernes.

Mulino estará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, así como por los ministros Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario). También integran la delegación el embajador de Panamá en Costa Rica, Pacífico Escalona, y Kristelle Getzler, secretaria ejecutiva de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.