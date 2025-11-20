Salario mínimo: Mulino espera que haya consenso en la mesa: 'Se van a escuchar todas las propuestas'

Uno de los puntos centrales planteados por el sector laboral es la propuesta de un salario familiar , una fórmula que ampliaría el salario mínimo tradicional para incluir gastos esenciales no contemplados actualmente, como vivienda, salud o educación infantil.

Ciudad de Panamá/Ante la discusión que avanza el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) con el sector empresarial y trabajador para definir el nuevo salario mínimo, una decisión que en Panamá se toma cada 2 años, el mandatario de la República, José Raúl Mulino, mostró positividad, afirmando que, por lo que vio ayer en la primera reunión, no se ha complicado hasta el momento y "la conversación avanza bien".

Aseguró que "se van a escuchar todas las propuestas", aunque evitó dar su opinión sobre la primera propuesta sobre la mesa de establecer 900 dólares como salario mínimo.

"Espero que se logre un consenso para diciembre; si no hay ese consenso, pues el Órgano Ejecutivo fijará el salario mínimo como manda la ley, pero no quiero llegar a eso", afirmó.

En el día de ayer, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, abrió el proceso con un mensaje claro: “Hay que dejar las expectativas a un lado, pero también hay que ser responsables con las cantidades, no solamente con el que está con empleo, sino también para el que está buscando empleo, además de los efectos cascada que pudieran darse”. Y añadió: “No tenemos expectativas y llamamos a no hacernos expectativas”.

El proceso tendrá una duración de cuatro semanas, durante las cuales ambos sectores —representados por sindicatos y cámaras empresariales— escucharán ponencias técnicas antes de entrar a la mesa de negociación directa. “Es una conversación franca de cuatro semanas, en donde el sector trabajador y el sector empleador van a escuchar las ponencias técnicas y van a irse a la mesa a dialogar, a conversar y a mediar”, señaló la ministra.

Uno de los puntos centrales planteados por el sector laboral es la propuesta de un salario familiar, una fórmula que ampliaría el salario mínimo tradicional para incluir gastos esenciales no contemplados actualmente, como vivienda, salud o educación infantil.