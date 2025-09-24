Canal de Panamá: Mulino pide a Zelensky promover adhesión de Ucrania al tratado de neutralidad

Durante la reunión, Zelensky agradeció el apoyo de Panamá y extendió una invitación oficial a Mulino para visitar Ucrania. Ambos también conversaron sobre la crisis humanitaria que atraviesan varias poblaciones a raíz del conflicto, que ha dejado a miles de niños huérfanos.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, solicitó a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que promueva la adhesión de su país al tratado de neutralidad y funcionamiento del canal de Panamá.

El encuentro se dio en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde ambos mandatarios acordaron estrechar los lazos diplomáticos y comerciales entre Panamá y Ucrania, además de reafirmar el respaldo panameño a la búsqueda de una paz “general, justa y duradera” en territorio ucraniano.

Mulino destacó que Panamá ha apoyado resoluciones internacionales, como la presentada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se “implora que se ponga un rápido fin al conflicto e insta además a que se logre una paz duradera entre Ucrania y la Federación de Rusia”.

Llamado a la paz y respaldo diplomático

Durante la reunión, Zelensky agradeció el apoyo de Panamá y extendió una invitación oficial a Mulino para visitar Ucrania. Ambos también conversaron sobre la crisis humanitaria que atraviesan varias poblaciones a raíz del conflicto, que ha dejado a miles de niños huérfanos.

Mulino aprovechó para invitar a Zelensky a participar en el II Foro Económico de América Latina, organizado con el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se realizará en la Ciudad de Panamá en enero de 2026. También lo convocó a asistir a Expocomer, prevista del 10 al 12 de marzo de 2026. Zelensky aseguró que revisará su agenda para dar respuesta a las invitaciones.

Relación bilateral en crecimiento

El mandatario panameño resaltó que Panamá recibió con beneplácito la decisión de Ucrania de abrir una embajada en el país, anunciada el 3 de marzo de 2025, y adelantó que se espera la inauguración de esta misión diplomática a finales de este año.

Actualmente, Panamá y Ucrania mantienen siete acuerdos bilaterales vigentes y otros seis en negociación. Estos abarcan áreas como comercio, cooperación contra el tráfico de drogas, educación, intercambio de información tributaria y acuerdos sobre trabajadores migrantes.