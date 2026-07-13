Jóvenes retoman sus estudios a través de programa de reinserción educativa en San Miguelito

La iniciativa cobra relevancia en medio de las cifras de deserción escolar. Durante 2025, cerca de 4 mil estudiantes de premedia abandonaron el sistema educativo a nivel nacional.

Ciudad de Panamá/Alrededor de 130 adolescentes ingresaron este año al Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (Cefoda), ubicado en San Miguelito, donde reciben educación académica y capacitación técnica con el objetivo de reintegrarse al sistema educativo y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años que abandonaron las aulas y ahora buscan culminar sus estudios de premedia mientras adquieren conocimientos en oficios como chapistería, soldadura, mecánica y tecnología.

“La verdad, no sé cómo logré todo esto, pero yo veo el esfuerzo y sacrificio que hace mi madre todos los días y de verdad que antes no me gustaba la escuela”, manifestó César Gaviria, estudiante de Cefoda.

La iniciativa cobra relevancia en medio de las cifras de deserción escolar. Durante 2025, cerca de 4 mil estudiantes de premedia abandonaron el sistema educativo a nivel nacional.

🔗Puedes leer: Meduca identifica situaciones de vulnerabilidad que afectan a estudiantes en centros educativos del país

Muchos de los adolescentes que hoy forman parte del programa provienen de sectores vulnerables de San Miguelito, donde la delincuencia y las pandillas representan un riesgo constante. Algunos reconocen que en algún momento creyeron que la calle era su única alternativa, pero decidieron regresar a las aulas para cambiar el rumbo de sus vidas.

En este proceso, el apoyo familiar, especialmente el de las madres, ha sido determinante para evitar que los jóvenes quedaran expuestos a la violencia y al reclutamiento por grupos delictivos.

“Como toda madre, queríamos lo mejor para nuestros hijos, más que todo por el barrio”, indicó una madre de familia.

Además de recibir clases impartidas por docentes del Ministerio de Educación (Meduca), los estudiantes participan en talleres prácticos como parte de su formación integral, fortaleciendo habilidades que les permitan incorporarse al mercado laboral en el futuro.

“Que hayan desertado del sistema escolar no quiere decir que no tengan un futuro; ellos lo quieren y lo que necesitan es ese apoyo, por lo que Cefoda les abre las puertas y siempre estaremos acá para darles esa segunda oportunidad”, aseguró Ivis Snyder, departamento de juventud del Mides.

Este año, la matrícula del Cefoda se triplicó, alcanzando los 130 estudiantes, reflejando un mayor interés por los programas de reinserción educativa.

Las autoridades consideran que estas iniciativas representan una herramienta para reducir la deserción escolar y ofrecer nuevas oportunidades a jóvenes que, tras abandonar sus estudios, hoy mantienen la esperanza de graduarse y convertirse en profesionales.

Con información de Hellen Concepción