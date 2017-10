En una audiencia que se realizó este jueves 5 de octubre, los magistrados pidieron a la oficina judicial que solicitara a la Cancillería de la República, una copia total del expediente de extradición de Borge para analizar el escrito presentado por su defensa.

Como el escrito de objeción no pudo ser analizado, la defensa no desaprovechó la oportunidad para pedir a los magistrados que se le otorgara un cambio de medida cautelar, sin embargo los magistrados aclararon que en esa etapa de la investigación no tienen competencia para decidir sobre eso.

Borge está siendo solicitado por la justicia mexicana por el supuesto delito de corrupción y está detenido en Panamá desde el pasado mes de junio, cuando fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Una vez los magistrados tengan el documento consigo, se deberá reprogramar una fecha para audiencia.

Borge seguirá en detención preventiva hasta que se resuelva la solicitud de extradición.