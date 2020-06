Temen futuro de caso Blue Apple por cierre de fiscalía

La noticia no fue del agrado de quienes le siguen la pista a los procesos de alto perfil. Temen que el caso Blue Apple, abierto en septiembre de 2017, y llevado hasta hace poco en la Fiscalía Sexta Anticorrupción, tome un giro de impunidad con el cierre de ese despacho.

“ Sabiendo que ahora va a ser trasladado a otra fiscalía, con nuevos funcionarios, con un nuevo fiscal, eso nos causa mucha preocupación. Mucha preocupación porque sabemos de los recursos tanto humanos como monetarios, de los cuales carece el Ministerio Público, y que ha ocasionado en muchos expedientes errores, errores que le han costado a la justicia absoluciones cuestionables”, manifestó Gabriel Tribaldos, abogado y activista de Movin.

Resulta que este lunes 8 de junio se publicó en Gaceta Oficial la resolución 7 del 1 de junio de 2020, con la cual el procurador ordenó el cierre de la Fiscalía Sexta Anticorrupción, cuyo despacho estaba a cargo del fiscal Aurelio Vásquez.

En el documento se establece que los procesos del Sistema Mixto, que hayan sido de conocimiento de ese despacho, quedarán a cargo de la Fiscalía Primera Anticorrupción de Descarga.

Un caso que tiene a más de 50 personas imputadas y en espera de audiencia preliminar, en una trama de supuesto pago de sobornos a funcionarios por parte de contratistas del Estado, en que se mencionan delitos como blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos.

“ Yo no me aventuraría a decir que lo que está haciendo el procurador es incorrecto, erróneo, desafortunado. Yo creo que lo que sucede es que el procurador está actuando con demasiada cautela. Al decir demasiada cautela es que está tomando las cosas de una manera no como los ciudadanos esperamos, que haya resultados rápidos, sino que él está tomando su tiempo para organizar de la forma que él siente que tiene que ser organizado una fiscalía anticorrupción”, declaró el abogado, Roberto Troncoso.

“ El procurador debe garantizar que el fiscal que asuma el conocimiento de estos expedientes esté informado de todas las vivencias de ese caso, o de los trámites sumariales de ese caso, incluso apoyarse del personal idóneo, capacitado, para ellos tener bien armada su teoría del caso. Es decir, yo no sugeriría que sea un fiscal nuevo”, apuntó Giovanni Olmos, exfiscal auxiliar.

La Fiscalía Sexta Anticorrupción llegó a reportar una posible lesión patrimonial de 78.3 millones de dólares. Se menciona a figuras de gobierno entre los años 2009 y 2014, y algunos de sus allegados.