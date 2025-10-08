Aprehenden a extesorero de Guayabito por presunto peculado en la comarca Ngäbe-Buglé

Según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, entre los años 2019 y 2024 se habrían detectado irregularidades en el manejo de fondos del PDIS, destinados originalmente al desarrollo de proyectos comunitarios en la comarca.

La Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), aprehendió este miércoles en Ocú, provincia de Herrera, al extesorero de la Junta Comunal de Guayabito, en el distrito de Ñurüm, comarca Ngäbe-Buglé, por su presunta vinculación con diversas formas de peculado.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, la aprehensión está relacionada con el presunto uso irregular de fondos públicos asignados al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), lo que habría generado una lesión patrimonial estimada en 78 mil 398 dólares con 83 centavos.

Durante las diligencias, los fiscales anticorrupción y las unidades de la DIJ recabaron indicios que podrían estar vinculados con la comisión del delito, dentro de una investigación que avanza en la fase de recopilación de pruebas documentales y financieras.

Este caso se suma a la investigación en curso contra el exrepresentante de la Junta Comunal de Guayabito, quien fue detenido provisionalmente el pasado 31 de julio de 2025 por los delitos de peculado agravado y sustracción de documentos públicos.

Según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, entre los años 2019 y 2024 se habrían detectado irregularidades en el manejo de fondos del PDIS, destinados originalmente al desarrollo de proyectos comunitarios en la comarca.

La Procuraduría reiteró que estas acciones reflejan su compromiso con la transparencia, la defensa de los intereses del Estado y la lucha frontal contra la corrupción, especialmente en el manejo de recursos públicos que deben beneficiar directamente a las comunidades más vulnerables del país.