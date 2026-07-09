Aprehendidos por presunta manipulación del sistema E-Tax enfrentan audiencia de garantías

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público , la organización presuntamente eliminaba del sistema cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que ya habían cumplido con sus obligaciones fiscales.

Los exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares aprehendidos durante la operación Pandora fueron presentados este jueves ante un Tribunal de Garantías, donde enfrentan una audiencia de solicitudes múltiples por su presunta vinculación con una red dedicada al fraude contra la administración tributaria.

La investigación es desarrollada por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, que sostiene que la estructura manipulaba el sistema E-Tax para apropiarse ilegalmente de créditos fiscales y posteriormente comercializarlos con una entidad crediticia establecida en el país.

Fraude superior a los 40 millones de dólares

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la organización presuntamente eliminaba del sistema cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que ya habían cumplido con sus obligaciones fiscales.

El objetivo, según la Fiscalía, era que esos montos quedaran registrados como pagos no aplicados, generando créditos fiscales que luego eran vendidos a su valor real, obteniendo así ganancias de forma fraudulenta.

Las autoridades estiman que las cuentas afectadas superan los 40 millones de dólares.

Al menos 19 personas bajo investigación

El Ministerio Público informó que la investigación alcanza a aproximadamente 19 personas, entre funcionarios y particulares, contra quienes existen órdenes de aprehensión por su presunta participación en la estructura criminal.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitará al juez la legalización de las aprehensiones, la formulación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares que considere pertinentes, mientras avanzan las investigaciones sobre uno de los mayores presuntos fraudes detectados contra el sistema tributario panameño.