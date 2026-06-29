Inician alegatos de conclusión en juicio que involucra a exfuncionarios en uno de los mayores casos de narcotráfico

El proceso, que arrancó en junio de 2025, involucra a una funcionaria del Ministerio Público, un cabo del Senan, un capitán del SPI y empleados de seguridad aeroportuaria, acusados de integrar una red de tráfico internacional de drogas.

El juicio oral en la causa conocida como 'Operación Fusión', continuó este lunes 29 de junio de 2026, con los alegatos de conclusión. La investigación seguida contra 32 personas naturales y una persona jurídica es por la presunta comisión de los delitos de conspiración para traficar drogas, blanqueo de capitales y suministro de información sobre sustancias químicas y precursores.

La fase final del juicio inició con la presentación de los argumentos del Ministerio Público, luego de un proceso que comenzó el 16 de junio de 2025 ante el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá, presidido por la jueza Kathia Rodríguez Alvarado e integrado por los jueces Raúl Vergara e Ilka Castillo.

A lo largo del proceso, el Ministerio Público validó siete acuerdos de pena y solicitó dos retiros de acusación. En la defensa participan ocho abogados particulares y seis defensores públicos.

Durante la etapa preparatoria, el Juzgado de Garantías admitió más de 400 pruebas, entre ellas 18 periciales, 101 testimoniales y 303 documentales, presentadas por el Ministerio Público, las defensas y terceros afectados.

El desarrollo del juicio sufrió varias suspensiones debido a renuncias de abogados defensores, la indisponibilidad de peritos y otras incidencias procesales.

La audiencia se lleva a cabo en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicadas en el Edificio 727, antigua sede del Boston School, en el sector de Balboa.

Los acusados y el modus operandi

La causa, declarada de carácter complejo, se origina en investigaciones iniciadas el 18 de febrero de 2020 sobre una presunta organización criminal transnacional dedicada a coordinar, recibir, custodiar y distribuir sustancias ilícitas con destino a Europa y Estados Unidos.

Entre los acusados figuran una funcionaria del Ministerio Público, un cabo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), un capitán del Servicio de Protección Institucional (SPI) y empleados de la empresa de seguridad del Aeropuerto Internacional de Tocumen, señalados de facilitar el envío de sustancias ilícitas a través de esa terminal aérea.

Las aprehensiones, realizadas con apoyo de la Policía Nacional y la DEA, se ejecutaron en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste y la provincia de Coclé, donde también fueron incautados 20 vehículos.