Capturan a 'Mata Sapo' y 'Potongo', presuntos miembros de la pandilla HP de San Joaquín

Tras su captura, los dos sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con los procedimientos legales correspondientes para determinar su situación jurídica.

Panamá/Los recorridos preventivos que realizaban los agentes de la Policía Nacional en el sector de San Joaquín terminaron con la captura de dos hombres conocidos con los alias de "Mata Sapo" y "Potongo", quienes fueron ubicados en un área boscosa de la comunidad.

La aprehensión se produjo como parte de los operativos que las autoridades mantienen en distintos puntos del sector para dar seguimiento a personas presuntamente vinculadas a estructuras delictivas.

De acuerdo con las investigaciones, ambos son señalados como presuntos integrantes de la pandilla HP de San Joaquín, organización criminal que fue desarticulada el pasado 25 de junio durante el desarrollo de la operación Bastión, una acción policial dirigida a desmantelar grupos dedicados a actividades delictivas en ese sector.

Tras su captura, los dos sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con los procedimientos legales correspondientes para determinar su situación jurídica.

¿Cómo fue la operación Bastión?

La madrugada del jueves 25 de junio del 2026, la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (Pandillerismo), con el apoyo de sus brazos auxiliares, Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), desarrollaron la operación “Bastión”.

En esta acción se logró la aprehensión de 6 personas en San Joaquín, corregimiento de Pedregal, requeridas por el delito de pandillerismo.

Los 6 ciudadanos aprehendidos están presuntamente vinculados a la pandilla denominada “HP”, a la que se le relaciona con los delitos de homicidio, posesión ilícita de arma de fuego y drogas.

Según la Fiscalía, esta pandilla operaba en el sector de Los Darienitas, en San Joaquín.

En este operativo se realizaron 13 diligencias de allanamiento en el sector antes mencionado, donde tenía control este grupo, logrando la aprehensión del presunto cabecilla de esta pandilla.

La investigación data del año 2025. De momento, cinco de estos ciudadanos se mantienen bajo detención provisional y se ordenó detención domiciliaria para uno de los hombres.

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