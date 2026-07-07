Tres adolescentes imputados por tentativa de homicidio en Colón tras ataques en el colegio José Guardia Vega

Ante la situación, el Ministerio de Educación (Meduca) informó que sostuvo una nueva reunión con padres de familia del Colegio José Guardia Vega para coordinar medidas orientadas a fortalecer la seguridad dentro del centro educativo.

Colón/Tres adolescentes de entre 15 y 17 años quedaron bajo detención provisional por su presunta vinculación con los hechos violentos registrados durante las últimas semanas en el colegio José Guardia Vega, en la provincia de Colón.

Durante la audiencia, un juez penal de adolescentes legalizó la aprehensión de los tres jóvenes y les formuló cargos por la presunta comisión de delitos contra la vida e integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

Además, a uno de los adolescentes también se le imputó el presunto delito de robo agravado.

Como medida cautelar, el juez ordenó la detención provisional de los tres investigados.

Tras la decisión judicial, la Fiscalía Regional de Adolescentes de Colón y Guna Yala contará con un plazo de tres meses para desarrollar las investigaciones y recabar los elementos de convicción relacionados con el caso.

Los hechos investigados corresponden a una serie de incidentes violentos ocurridos en el plantel educativo durante las últimas semanas, que dejaron tres estudiantes heridos con arma blanca.

Ante la situación, el Ministerio de Educación (Meduca) informó que sostuvo una nueva reunión con padres de familia del colegio José Guardia Vega para coordinar medidas orientadas a fortalecer la seguridad dentro del centro educativo.

También puede leer: Apuñalan a estudiante dentro de un baño en colegio de Colón; un adolescente fue aprehendido

De acuerdo con la entidad, las acciones buscan salvaguardar la integridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, mientras avanzan las investigaciones por los hechos de violencia registrados en el plantel.

La comunidad educativa ha reiterado su preocupación por los incidentes y mantiene el llamado a reforzar las medidas de seguridad en los centros escolares de la provincia de Colón.

Información de Néstor Delgado

Otras notas que le pueden interesar: