Conductores en Colón exigen reparación de la vía Boyd Roosevelt por riesgo de accidentes

Conductores y transportistas denuncian que el grave deterioro de la carretera los obliga a invadir el carril contrario, arriesgando sus vidas diariamente.

Colón/El pésimo estado de la vía Boyd Roosevelt, en la provincia de Colón, específicamente en el tramo comprendido entre las comunidades de Villa Guadalupe y Vista Tropical, se ha convertido en una amenaza constante para cientos de conductores que transitan diariamente por esta importante arteria vehicular.

A través de denuncias públicas, los afectados manifestaron su profunda preocupación ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, señalando que la carretera lleva más de dos meses deteriorada.

La presencia de enormes "cráteres" y acumulación de agua sobre el asfalto obliga a los automovilistas a tomar medidas extremas y peligrosas para evitar daños en sus vehículos.

"Claro que sí, la mayoría se tira hacia la izquierda invadiendo el carril de ida para Colón", explicó una de las conductoras afectadas, quien alertó sobre el inminente peligro de un choque frontal.

La situación es igual de crítica para el sector del transporte selectivo y colectivo. Los transportistas locales coinciden en que el panorama es "bastante mal" y califican la ruta como una zona de alto riesgo. "Puede causar accidente también. Sí, eso es peligroso", comentó un taxista de la zona, quien agradeció que se visibilice el problema debido a que los usuarios llevan semanas "clamando por una solución".

La gravedad del problema radica en el valor estratégico de la carretera, considerada una de las vías más importantes del país al ser la conexión terrestre principal entre las provincias de Panamá y Colón, movilizando tanto a particulares como al transporte de carga pesada.

Nota relacionada: Una vivienda colapsa en Colón tras deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias

Tras consultas realizadas al Ministerio de Obras Públicas (MOP), la institución comunicó que el daño estructural en la capa asfáltica se originó por una rotura de tubería en ese punto específico.

Por esta razón, se informó que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) debe ser la primera entidad en intervenir para reparar la fuga de agua, paso indispensable antes de que las cuadrillas del MOP puedan proceder con la colocación de la carpeta asfáltica definitiva.

Con información de Néstor Delgado.