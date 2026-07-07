Fuertes lluvias dejan al menos 12 productores afectados en Bocas del Toro

De forma preliminar, el Instituto de Seguro Agropecuario estima que las pérdidas aseguradas ascienden a más de 150 mil dólares en cultivos de plátano y más de 5 mil dólares en el sector ganadero.

Bocas del Toro/Al menos 12 productores agrícolas y ganaderos de la provincia de Bocas del Toro han reportado afectaciones al Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días.

De acuerdo con el informe preliminar de la entidad, los productores asegurados han sufrido pérdidas en cultivos de plátano y en la actividad ganadera. Las evaluaciones continúan, por lo que las cifras podrían aumentar conforme avancen las inspecciones en campo.

El ISA informó que en la provincia existen más de 100 productores con cultivos asegurados, de los cuales 12 han reportado siniestros hasta el momento.

"Ya hemos estado evaluando diversas fincas entre el día de ayer y hoy. Hemos entrado hasta las fincas que se han visto afectadas principalmente por inundaciones", indicó un representante de la institución.

La entidad no descarta que más productores presenten reclamaciones en los próximos días.

Las autoridades explicaron que, en el caso de los cultivos de plátano, una plantación inundada durante más de 24 horas comienza a presentar daños significativos.

Tras la notificación del sinie

stro, el ISA realiza una primera inspección para evaluar el área afectada y posteriormente efectúa una segunda visita entre 15 y 22 días después para determinar las pérdidas definitivas y gestionar la indemnización correspondiente.

En el distrito de Chiriquí Grande también se han reportado afectaciones en la actividad ganadera.

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Según el ISA, las inundaciones provocan que algunos animales queden atrapados en el lodo y, aunque logren ser rescatados, pueden morir uno o dos días después debido a las complicaciones derivadas del anegamiento.

Hasta el momento, la institución ha identificado cinco productores ganaderos afectados, quienes han perdido entre uno y dos animales cada uno.

De forma preliminar, el Instituto de Seguro Agropecuario estima que las pérdidas aseguradas ascienden a más de 150 mil dólares en cultivos de plátano y más de 5 mil dólares en el sector ganadero.

No obstante, la entidad aclaró que estos montos son preliminares y que será necesario concluir las evaluaciones para determinar el impacto económico total que dejaron las lluvias sobre los productores asegurados en la provincia.

Información de Luis Alberto Palacios

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