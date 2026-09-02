Caso auxilios económicos del Ifarhu: exdirector Bernardo Meneses seguirá en prisión

Los magistrados del tribunal tomaron en cuenta la complejidad de la investigación y determinaron que no fueron presentados nuevos elementos que permitieran modificar la medida cautelar de detención provisional.

Panamá/Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), seguirá en detención provisional luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones confirmará, de manera unánime, la medida cautelar que cumple por la investigación relacionada con presuntos delitos de peculado agravado y corrupción de servidores públicos.

La decisión se produjo durante la última audiencia de apelación, realizada la mañana de hoy, en la que la Fiscalía Anticorrupción presentó su oposición a la solicitud de la defensa de Meneses de modificar la medida cautelar.

El Tribunal coincidió con los argumentos de la Fiscalía y consideró que Meneses, en su condición de director general del Ifarhu, tenía responsabilidad sobre el manejo de los fondos de la institución, aun cuando hubiese delegado funciones a otros departamentos.

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Los magistrados del tribunal también tomaron en cuenta la complejidad de la investigación y determinaron que no fueron presentados nuevos elementos que permitieran modificar las circunstancias que llevaron a ordenar la detención provisional o que redujeran la vinculación del exfuncionario con los delitos que se le imputan.

Meneses es investigado por presuntas irregularidades en el otorgamiento de auxilios económicos durante el período 2021 y 2023.

De acuerdo con la investigación, el exfuncionario habría presuntamente permitido que beneficiarios se apropiaran de más de $51 millones, al no ordenar la cancelación de contratos ni gestionar los reembolsos correspondientes después de que estos fueran incumplidos, lo que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado.

La investigación también señala que se habrían aprobado auxilios económicos sin que existiera una necesidad económica o académica que los justificara. Además, Meneses presuntamente recibió en su cuenta personal más de $19 mil provenientes de beneficiarios.

Meneses permanece detenido provisionalmente desde enero de 2026. A esta causa se suma otra investigación, iniciada desde julio de 2025, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.