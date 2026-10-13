Caso máquinas pinchadoras: Condenan a exagentes del Consejo de Segurid a seis años de prisión

El caso está relacionado con la compra de "Pegasus", un software utilizado como herramienta de vigilancia, en el contexto del denominado caso “Pinchazos”, que involucra escuchas e intervenciones ilegales de comunicaciones a más de 100 personas.

Ciudad de Panamá/El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales de Panamá condenó a seis años de prisión a los exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional, Ronny Rodríguez y William Pittí, por delito contra la administración pública, en su modalidad de peculado, relacionado con la compra y posterior desaparición de la llamada “máquina pinchadora” adquirida en la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía Anticorrupción durante la audiencia de juicio, que llevó adelante la jueza Águeda Rentería, el sistema habría sido utilizado entre 2012 y 2014 para interceptar las comunicaciones de unas 150 personas, entre políticos opositores, periodistas, empresarios y miembros de la sociedad civil.

La investigación se centró en la pérdida de equipos adquiridos para realizar escuchas telefónicas ilegales, en perjuicio del Consejo de Seguridad Nacional.

El caso está relacionado con la compra de "Pegasus", un software utilizado como herramienta de vigilancia, en el contexto del denominado caso “Pinchazos”, que involucra escuchas e intervenciones ilegales.

Ronny Rodríguez y William Pittí Navarro, quienes permanecieron prófugos desde 2015, se entregaron voluntariamente el pasado 27 de marzo ante la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

Ambos son señalados como los operadores técnicos del sistema de escuchas ilegales conocido como "Pinchazos", utilizado entre 2009 y 2014 contra empresarios, líderes sindicales y figuras políticas.

Ronny Rodríguez y William Pittí también fueron acusados por el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, otro proceso por el cual también fueron llevados a juicio y se está a la espera de la sentencia.

Por este último caso, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz: Los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional fueron sentenciados en 2023 a 50 meses de prisión por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En tanto, el expresidente Ricardo Martinelli fue declarado "no culpable" por el Sistema Penal Acusatorio en noviembre de 2021, luego de ser llevado nuevamente a juicio después de que el Ministerio Público lograra que se anulara el proceso inicial que empezó en la Corte Suprema de Justicia.