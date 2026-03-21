Caso Rogelio Hudson: Ordenan un año de detención provisional para adolescente por homicidio agravado

La decisión se produjo luego de más de dos horas de audiencia, en la que el tribunal valoró los elementos presentados por el Ministerio Público. El adolescente es señalado como presunto autor del hecho.

Colón/Un juez en la provincia de Colón ordenó la detención provisional de un adolescente de 17 años, investigado por el presunto delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de Rogelio Hudson, un adulto mayor que falleció luego de ser golpeado con piedras.

La decisión se produjo luego de más de dos horas de audiencia, en la que el tribunal valoró los elementos presentados por el Ministerio Público. El adolescente es señalado como presunto autor del hecho.

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La medida cautelar fue impuesta por un periodo de hasta un año, tiempo durante el cual la Fiscalía de Adolescentes deberá avanzar en la investigación y recabar las pruebas necesarias para esclarecer el caso.

De acuerdo con las autoridades, este hecho ha generado amplio rechazo en la sociedad, debido a la violencia con la que se produjo la muerte de Hudson.

Con esta detención, ya son cuatro las personas implicadas en el caso, entre ellas dos adolescentes, todos investigados por delitos contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio doloso agravado.

Con información de Néstor Delgado