Confirman detención provisional contra Noriel Araúz, exdirector de la AMP, por presunto enriquecimiento injustificado

El exfuncionario fue capturado por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) al aterrizar en el Aeropuerto de Tocumen en un vuelo procedente de Asunción, Paraguay.

El Juzgado de Garantías confirmó la detención provisional de Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), imputado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

La decisión se adoptó durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que la jueza acogió la solicitud de la Fiscalía Superior Anticorrupción. El Ministerio Público sustentó que no han surgido circunstancias que permitan reducir los riesgos procesales valorados previamente por los tribunales.

Con esta decisión, Arazu deberá permanecer detenido mientras avanzan las investigaciones por el presunto enriquecimiento injustificado, en perjuicio del Estado panameño, por una cuantía aproximada de B/.1,322,234.38.

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El caso está fundamentado en una auditoría de la Contraloría General de la República que abarca su periodo de gestión (2019-2024). Dicho informe reveló que Araúz percibió ingresos por $1.3 millones, pero registró gastos acumulados por $2.3 millones.

El exfuncionario fue capturado por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) al aterrizar en el Aeropuerto de Tocumen en un vuelo procedente de Asunción, Paraguay.

La fiscalía demostró que Araúz realizaba constantes viajes a Argentina y Paraguay, y que se encontraba tramitando una residencia temporal en Paraguay, lo que sustentó el peligro de fuga.