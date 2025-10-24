Decretan detención provisional para hombre imputado por tentativa de homicidio en Chepo

Se impuso la medida de detención provisional toda vez que se evidenció los riesgos procesales presentados por la Sección de Homicidio y Femicidio.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio del área Metropolitana, logró la imputación de cargos por homicidio en grado de tentativa y la detención provisional de un hombre durante una audiencia de solicitudes múltiples, en la que también se legalizó su aprehensión.

El juzgado de garantías acogió las solicitudes presentadas por el Ministerio Público y otorgó un plazo de seis meses para la investigación.

🔗Puedes leer: Detención provisional a transportista por presuntos delitos sexuales en perjuicio de una menor en Veraguas

Este caso se remonta al 7 de enero de 2015, aproximadamente a las 8:00 a.m., cuando el agresor, con aparente intención homicida, atacó a la víctima en una finca ubicada en el área comarcal, comunidad de Puerto Pilón, corregimiento de Chepo. Según la investigación, el imputado le causó heridas en la nuca, cuello y espalda, las cuales pusieron en peligro su vida.

Durante el mismo incidente, el agresor también habría intentado apoderarse de parte de la cosecha de café perteneciente a la víctima.

El tribunal decidió imponer la medida de detención provisional, luego de que la Sección de Homicidio y Femicidiosustentara la existencia de riesgos procesales, entre ellos el posible peligro de fuga y la afectación al desarrollo de la investigación.