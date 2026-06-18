Detienen con fines de extradición a panameña capturada en España por blanqueo de capitales

La Fiscalía de Drogas del Ministerio Público concretó la detención con fines de extradición de una ciudadana panameña aprehendida por Interpol en España, investigada por blanqueo de capitales dentro de la Operación Éxodo.

Una panameña fue detenida en España con fines de extradición por blanqueo de capitales dentro de la Operación Éxodo, confirmó este viernes la Fiscalía de Drogas. La captura, ejecutada por Interpol, apunta al círculo más cercano del presunto líder del cártel de Bagdad.

La Fiscalía de Drogas del Ministerio Público logró la detención con fines de extradición de la mujer capturada por la Interpol en España, investigada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

La aprehensión se concretó gracias a los mecanismos de cooperación internacional entre las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol Panamá y Madrid, y fue confirmada por la Policía Nacional española. La mujer mantiene una orden de captura activa dentro de las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público contra una presunta estructura criminal desarticulada en abril de 2024.

Con la detención formalizada, las autoridades panameñas avanzan ahora en el proceso de extradición para trasladar a la imputada a territorio nacional, donde deberá responder por los cargos relacionados con el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

De manera preliminar, trascendió que la detenida sería la pareja sentimental de Jaime Powell Rodríguez, alias "Yunya", arrestado en España en 2023 por su presunta vinculación con una red internacional de narcotráfico y señalado por las autoridades como supuesto líder del cártel de Bagdad.