Genaro López: Tribunal confirma medidas cautelares de arresto domiciliario contra dirigente del Suntracs

Ciudad de Panamá, Panamá/Un Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó el lunes 6 de octubre las medidas cautelares de arresto domiciliario, imposición de brazalete e impedimento de salida del país; impuestas al dirigente sindical Genaro López.

López, de 71 años, se encuentra imputado por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad de documentos.

La decisión fue adoptada por los magistrados Adrián José Hernández, Frank Torres y Yanelka Quijano, quienes, tras escuchar los alegatos de las partes, concluyeron que las medidas establecidas por el juez de garantías son necesarias y proporcionales a la naturaleza de los hechos, además de que garantizan los fines del proceso.

El Tribunal también señaló que no se presentaron elementos nuevos que justificaran modificar el régimen cautelar vigente. En la audiencia participaron el fiscal anticorrupción Octavio Nicolau, en representación del Ministerio Público; los defensores particulares César Ruiloba y Mario Prado, en representación del imputado; y el abogado Abel María Fernández Bultrón, en calidad de querellante.

Hechos del caso

El caso se remonta a 2022, cuando Fernández Bultrón interpuso una querella en nombre de 143 trabajadores de la construcción en Isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro, afiliados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).

El caso guarda relación con una transacción de compra y venta de una isla en Bocas del Toro, que supuestamente realizaron los dirigentes a nombre del Suntracs, según confirmó el Ministerio Público.