El futuro judicial de José Gabriel Carrizo se define hoy en audiencia que busca vincularlo al delito de enriquecimiento injustificado

La investigación penal surge a partir de un informe de la Contraloría General de la República , que en noviembre de 2025 ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias de Carrizo por un monto de hasta 1.3 millones de dólares.

El exvicepresidente de la República y excandidato presidencial, José Gabriel Carrizo, enfrenta una audiencia de garantías ante el Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, donde ha llegado fuertemente escoltado por fuerzas especiales de la Policía Nacional, un proceso que será clave para definir su situación judicial dentro de la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

La audiencia, programada para las 5:00 p.m. se desarrollará luego de que Carrizo fuera aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a su llegada al país, procedente de Guatemala.

Su abogado, Víctor Orobio, manifestó que en la audiencia demostrarán que el presunto enriquecimiento injustificado por 1.9 millones, en el que se basa la Fiscalía, "no existe".

De acuerdo con la información conocida, el exmandatario habría viajado con la intención de juramentarse como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlatino), lo que le habría otorgado la condición de aforado y sacado el caso de la jurisdicción penal ordinaria; sin embargo, regresó al país, según dijo y volvió a reiterar esta tarde “a dar la cara”.

¿Qué se definirá en la audiencia?

Durante a audiencia, el juez de garantías deberá pronunciarse sobre:

La legalización de la aprehensión.

La imputación de cargos , en la que la Fiscalía sustentará los elementos de convicción para vincularlo al delito investigado.

, en la que la Fiscalía sustentará los elementos de convicción para vincularlo al delito investigado. La aplicación de medidas cautelares, que pueden ir desde una detención provisional hasta medidas menos severas, según los riesgos procesales que sustente la Fiscalía y lo que solicite.

Además, el Ministerio Público podría pedir la cautelación de bienes, como parte del proceso.

El origen de la investigación

La investigación penal surge a partir de un informe de la Contraloría General de la República, que en noviembre de 2025 ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias de Carrizo por un monto de hasta 1.3 millones de dólares, dentro de un proceso, en ese momento de carácter administrativo, por presunto enriquecimiento injustificado.

La denuncia elevada por la Contraloría ante el Ministerio Público refiere un supuesto enriquecimiento por 1.9 millones de dólares no justificados por Carrizo.

La medida fue formalizada mediante la Resolución N.º 3757-2025-LEG/PJ, fechada el 22 de octubre de 2025 y firmada por el contralor Anel Flores. El documento detalla el secuestro de cuentas bancarias en el Banco Nacional de Panamá, Banco General, Multibank y Banco Prival, además de vehículos y eventuales créditos contra el Estado.

La resolución también advierte que el secuestro podría extenderse a plazos fijos, valores, depósitos y otras propiedades que se determinen vinculadas al exvicepresidente.