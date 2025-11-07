Juicio del caso Odebrecht: No habrá audiencia este martes; se suspende hasta el 12 de enero de 2026

El caso Odebrecht no solo pondrá bajo la lupa a exministros y empresarios involucrados , sino que también reabre el debate sobre la rendición de cuentas y pone a prueba la capacidad del sistema judicial para enfrentar la corrupción .

Ciudad de Panamá/El juicio por el caso Odebrecht, programado para este martes 11 de noviembre, fue suspendido y se realizará en la fecha alterna del 12 de enero de 2026.

La suspensión se dio mediante el auto vario No. 327 de 7 de noviembre de 2025, debido a que no se ha podido ubicar la dirección y notificar la fecha de audiencia a uno de los imputados dentro del proceso penal seguido a varias personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

El caso

La Fiscalía Especial Anticorrupción investiga delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, vinculados a hechos de peculado y corrupción de servidores públicos. Las pesquisas revelan que la constructora brasileña Odebrecht pagó más de 96 millones de dólares en sobornos a funcionarios e intermediarios panameños, a cambio de contratos estatales durante el período 2009-2014.

A través de una red conocida como la “División de Operaciones Estructuradas”, Odebrecht canalizó pagos ilícitos mediante sociedades fachada y cuentas en paraísos fiscales. El dinero habría beneficiado a exministros, empresarios y allegados al poder político.

Entre los llamados a juicio figuran por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales: Gonzalo Monteverde, María Carmona, José Domingo Arias, Jorge Alberto Rosas, Juan Carlos Rosas, Rosa Mari Molino, Juan Espinosa, Juan Mutio, Juan Niño, Cristina Lozano, Francisco Pérez, Jaumes Pamies, Demetrio Papadimitriu, Frank De Lima, Federico Suárez, Francisco Pérez, Roberto Brin, Riccardo Francolini, Navin Bhakta, Jaime Lasso, Michelle Lasso, Carlos Duboy, Aarón Mizrachi, Aurora Muradas y Ricardo Martinelli.

Por el delito contra la economía nacional, en modalidad de blanqueo de capitales, Rodrigo Díaz.

Amparo que divide opiniones

El Primer Tribunal Superior de Justicia concedió recientemente un amparo de garantías a Aarón “Ronny” Mizrachi, dejándolo fuera del proceso judicial. Mizrachi —padre del actual alcalde capitalino— fue señalado de transferir fondos de Odebrecht a través de Caribbean Holding Services Ltd. hacia cuentas ligadas a los expresidentes Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli.

Sin embargo, la Fiscalía no logró precisar el modo, tiempo y lugar de las transacciones, lo que debilitó la acusación.

La defensa, encabezada por Basilio González, alegó que los fondos correspondían a donaciones electorales de 2009, año en el que “no estaba probado que Odebrecht generara dineros de origen delictivo”.

El fallo, firmado por los magistrados Carlos Pizarro, Guimara Aparicio y Melina Robinson, concluyó que hubo “ausencia de especificación” en la acusación, por lo que los cargos fueron anulados.

Martinelli, con paradero desconocido

Mientras tanto, el expresidente Ricardo Martinelli enfrenta un emplazamiento judicial por su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales.

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez, emitió el edicto No. 36-2025 para ubicar al exmandatario, cuyo paradero se desconoce.

La jueza pidió a las autoridades “manifestar el paradero del imputado” y advirtió que, de no comparecer en 40 días, no podrá ser juzgado hasta su localización.

Una década de demoras

Desde 2015, el proceso ha dependido de la cooperación judicial con Brasil, cuyos exdirectivos de Odebrecht ofrecieron delaciones premiadas que constan ya en el expediente panameño.

Fechas anteriores del juicio —julio y septiembre de 2024, y enero de 2025— fueron suspendidas por certificados médicos, ausencias y documentos pendientes.

Más que un juicio, el caso Odebrecht representa una nueva prueba para el país: ¿podrá el sistema judicial demostrar su compromiso real en la lucha contra la corrupción y exigir cuentas a las élites políticas?