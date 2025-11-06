Juicio por el caso Odebrecht: ¿podría iniciar el próximo martes tras una década de espera?

⚖ El principal delito investigado es contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, cuyo origen se vincula a los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, de acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción. ⚖ Después de una década de investigaciones, Panamá podría finalmente conocer el desenlace del caso Odebrecht este martes 11 de noviembre, si el juicio no vuelve a suspenderse, como ha ocurrido en al menos cuatro ocasiones anteriores.

Ciudad de Panamá, Panamá/El caso Odebrecht representa una de las tramas de corrupción más grandes de América Latina. En Panamá, la constructora brasileña pagó más de 59 millones de dólares en sobornos a exfuncionarios de alto rango e intermediarios, según revelaron las investigaciones judiciales.

Para ejecutar los pagos ilícitos, Odebrecht estableció una estructura financiera secreta conocida como la "División de Operaciones Estructuradas", un mecanismo interno diseñado para gestionar sobornos a través de sociedades fachada y cuentas en paraísos fiscales, utilizadas por intermediarios designados por funcionarios panameños.

El propósito de los sobornos era claro: obtener contratos millonarios de obras públicas en el país, una práctica que se repitió en diversos proyectos estatales.

Diez años después: un juicio que Panamá aún espera

El país es uno de los últimos en la región en avanzar hacia una audiencia pública sobre la red de sobornos que involucró a exmandatarios, ministros y empresarios.

Más de 30 personas están llamadas a juicio, aunque entre ellas no figuran los expresidentes Ricardo Martinelli ni Juan Carlos Varela, ni los hijos del primero, quienes ya fueron procesados en Estados Unidos por el mismo escándalo.

Sobrecostos, obras infladas y desvío de fondos

Uno de los casos emblemáticos investigados por la Fiscalía es el del proyecto de renovación urbana de Curundú, donde se detectaron sobrecostos y desvío de fondos.

Un exempleado de una subcontratista de Odebrecht declaró que las tuberías para el sistema de aguas servidas fueron facturadas con precios inflados: se reportó que provenían de Costa Rica a un costo superior, cuando en realidad fueron adquiridas en Panamá a un precio mucho menor. La diferencia, según los fiscales, terminó en manos de intermediarios vinculados a la red de sobornos.

En la comunidad de Curundú, los residentes aseguran que el proyecto, pese a la millonaria inversión, quedó incompleto y abandonado. Reclaman la falta de un centro de salud y mantenimiento de la infraestructura, mientras que los restos de la obra evidencian el deterioro y el incumplimiento de las promesas oficiales.

Patrones repetidos: del metro al aeropuerto

El esquema de corrupción de Odebrecht se replicó en varios proyectos nacionales, incluidos la Línea 1 del Metro de Panamá y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En este último, una subcontratista fue contratada para construir cercas y aceras, pero la factura presentada ascendía a cinco millones de dólares, una cifra equivalente al costo de trabajos de gran escala bajo la pista de aterrizaje.

Estos mecanismos de sobrevaloración formaron parte de la estrategia para inflar costos y desviar fondos públicos, según las pruebas reunidas por la Fiscalía panameña.

Delaciones, pruebas y confesiones

Durante años, el proceso judicial dependió de la asistencia legal internacional de Brasil, necesaria para que exdirectivos de Odebrecht declararan formalmente. No obstante, la Fiscalía señala que las pruebas claves, incluidas las delaciones premiadas y confesiones de exejecutivos, ya constan en el expediente panameño.

De acuerdo con expertos consultados por este medio, la jueza debe valorar las pruebas que obran en el proceso, incluyendo las confesiones y documentos acreditados por cooperación internacional.

De acuerdo con las autoridades, durante el gobierno de 2009 a 2014, Odebrecht habría pagado más de 96 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos multimillonarios con el Estado.

Un juicio pospuesto en múltiples ocasiones

El camino hacia el juicio ha sido largo y accidentado. En 2022, el Órgano Judicial definió quiénes serían llamados a juicio. La primera fecha se fijó para el 15 de julio de 2024, con una alterna el 16 de septiembre, pero ambas fueron suspendidas.

Posteriormente, se reprogramó para el 12 de noviembre de 2024 y una alterna el 20 de enero de 2025, sin éxito ambas, debido a certificados médicos, ausencias de imputados y la falta de documentos provenientes de Brasil.

Ahora, la nueva fecha establecida es el martes 11 de noviembre de 2025, con una alterna el 12 de enero de 2026, en caso de presentarse nuevas justificaciones médicas o impedimentos.

¿Habrá finalmente justicia?

A casi diez años del inicio de las investigaciones, la expectativa ciudadana se mantiene alta, mientras Panamá busca cerrar uno de los capítulos más extensos de los últimos años.

¿Se hará finalmente justicia? La respuesta, por ahora, sigue en el aire.

Con información de Nicanor Alvarado y Massiel Arosemena.