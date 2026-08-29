Operación Secuela: 16 personas quedan detenidas provisionalmente por pandillerismo agravado y blanqueo de capitales

Las acciones se desarrollaron en distintos puntos de Río Abajo, Pacora y San Miguelito , sectores donde, de acuerdo con las investigaciones, esta estructura delictiva mantenía presencia y control.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 16 personas quedaron bajo detención provisional tras una audiencia relacionada con la Operación Secuela, desarrollada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) contra una presunta estructura delictiva vinculada al pandillerismo agravado y blanqueo de capitales.

Según el Ministerio Público, al cabecilla se le imputaron cargos por blanqueo de capitales.

La investigación fue liderada por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

La operación permitió inicialmente la aprehensión de 15 personas por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo. Posteriormente, tras las diligencias judiciales y la presentación de los elementos de la investigación ante las autoridades competentes, se ordenó la detención provisional de 16 personas.

Las acciones se desarrollaron en distintos puntos de Río Abajo, Pacora y San Miguelito, sectores donde, de acuerdo con las investigaciones, esta estructura delictiva mantenía presencia y control.

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La pesquisa comenzó en 2025 y tiene como objetivo desarticular a este grupo criminal, cuyos integrantes son vinculados presuntamente con distintos hechos delictivos, entre ellos homicidios.

Como parte de la Operación Secuela, se realizaron más de 30 diligencias, dirigidas a ubicar a presuntos miembros de la estructura e indicios relacionados con la investigación que adelanta la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita.

Durante los operativos, las autoridades localizaron dinero en efectivo y equipos tecnológicos, elementos que fueron incorporados a la investigación.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, respetando los derechos de los ciudadanos y actuando en estricto apego a la Constitución y la ley.

Las personas detenidas permanecen a disposición de las autoridades mientras avanzan las investigaciones por los delitos que se les atribuyen.