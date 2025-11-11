Juicio Odebrecht: Procurador Gómez espera se desarrolle sin contratiempos en enero de 2026

Ante la consulta sobre si el proceso podría volver a posponerse, el procurador aclaró que no corresponde al Ministerio Público ni a las defensas decidir sobre los aplazamientos, sino que es una facultad exclusiva del tribunal competente .

Panamá/El procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, manifestó su expectativa de que el juicio del caso Odebrecht, uno de los procesos más emblemáticos en materia de corrupción en Panamá, pueda finalmente desarrollarse sin mayores contratiempos a partir del 12 de enero de 2026, fecha alterna establecida por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.

Esta es la última fecha y espero que se pueda desarrollar sin mayor contratiempo”, señaló el procurador, al referirse a la nueva programación del juicio, que se extenderá hasta el mes de febrero de 2026.

El procurador explicó que la decisión de establecer una nueva fecha responde a lo que dispone la ley dentro del sistema inquisitivo en materia penal, donde los tribunales pueden fijar una primera fecha y una fecha alterna para la realización de los juicios.

Eso es lo que ha dispuesto el tribunal, eso es lo que permite la ley: una primera fecha, una fecha alterna, y se han acogido a la fecha alterna”, precisó Gómez Rudy.

Ante la consulta sobre si el proceso podría volver a posponerse, el procurador aclaró que no corresponde al Ministerio Público ni a las defensas decidir sobre los aplazamientos, sino que es una facultad exclusiva del tribunal competente.

Los procesos seguidos en el sistema inquisitivo penal tienen dos fechas. El tribunal es el que dispone esto, no lo dispone el Ministerio Público ni las defensas; son los tribunales”, enfatizó.

El caso Odebrecht, que involucra a altos exfuncionarios, empresarios y exdirigentes políticos, ha sido objeto de múltiples reprogramaciones desde su inicio. El procurador insistió en la importancia de que esta nueva audiencia pueda celebrarse sin interrupciones, para que la justicia avance y el proceso pueda concluir conforme a derecho.

El pasado 7 de noviembre, el Tribunal anunció que la razón directa por la cual el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales decidió suspender la audiencia ordinaria que debía realizarse el martes 11 de noviembre de 2025, dentro del proceso por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, se debió a que no ha podido localizar al expresidente Ricardo Martinelli.

La jueza Baloisa Marquínez emitió el Auto Vario No. 327 del 7 de noviembre de 2025, en el que ordena posponer el inicio del juicio hasta tanto se logre notificar formalmente a uno de los imputados: el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, cuyo paradero aún se desconoce.

El tribunal explicó que la decisión responde a la falta de respuesta de las autoridades colombianas, a quienes Panamá solicitó asistencia judicial internacional para ubicar y notificar al exmandatario.

En consecuencia, el juicio del caso Odebrecht fue reprogramado para su fecha alterna, que se desarrollará del 12 de enero al 13 de febrero de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana.

Con información de Elizabeth González.