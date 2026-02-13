Tribunal aumenta pena de 56 meses a 15 años a hombre por hurto pecuario y fraude en Gualaca

Durante el juicio, la Sección de Asistencia a Juicio presentó pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales que acreditaron la comisión de ambos delitos y la responsabilidad penal del acusado.

Un hombre fue condenado a 15 años y 3 meses de prisión por los delitos de hurto pecuario y fraude, luego de que la Fiscalía Regional de Chiriquí lograra demostrar que se apropió ilegalmente de ganado en el distrito de Gualaca. La sentencia fue modificada por un Tribunal de Apelaciones tras una solicitud de anulación presentada por el Ministerio Público.

Además de la condena principal, el sentenciado recibió como pena accesoria la inhabilitación por cinco años para ejercer funciones de administración relacionadas con actividades agropecuarias, ganaderas y negocios afines, así como operaciones vinculadas a prenda agropecuaria.

Durante el juicio, la Sección de Asistencia a Juicio presentó pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales que acreditaron la comisión de ambos delitos y la responsabilidad penal del acusado. En primera instancia, el hombre había sido condenado a 56 meses de prisión; sin embargo, tras una solicitud de anulación de sentencia presentada por la Fiscalía, un Tribunal de Apelaciones decidió modificar el fallo e imponer una pena mayor.

Los hechos ocurrieron en 2021, en el sector de Los Planes, distrito de Gualaca, provincia de Chiriquí, cuando el condenado se apropió de 38 reses, 15 novillos y un toro de raza que pertenecían a la víctima y a una entidad bancaria.

La Procuraduría reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia en los casos que correspondan, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.