Junta Comunal retoma trabajos de aceras inconclusas en Paraíso, San Miguelito

Los residentes esperan que la alcaldía retome el proyecto formalmente en 2026, de manera que se complete la infraestructura que ha estado pendiente por casi una década.

Tras varios años de atraso, el paso de administraciones municipales y una inversión inicial de 3.8 millones de dólares, las aceras del sector de Paraíso, en San Miguelito, siguen sin completarse. Ante la espera y el deterioro de los tramos, la Junta Comunal de Mateo Iturralde ha iniciado trabajos propios para rehabilitar las zonas más afectadas y devolver la movilidad a los peatones del área.

El representante de la Junta Comunal explicó que los trabajos se concentran en los tramos más inaccesibles, donde los vecinos no podían transitar por el mal estado del pavimento. “Estamos recuperando estos espacios con concreto, palas y carretillas, para que la gente pueda caminar con seguridad. Las especificaciones no son exactamente las mismas del proyecto original, pero buscamos una solución práctica y rápida”, detalló.

Actualmente, la cuadrilla comunal ha intervenido seis tramos entre calle F y la Roosevelt, incluyendo áreas cercanas al Banco Nacional y calle G, con fondos provenientes del presupuesto de funcionamiento de la Junta Comunal. Se espera tener un 80% de avance antes de fin de año y concluir el resto en los primeros meses de 2026.

El proyecto original de las aceras, que data de tres gestiones municipales anteriores, enfrentó problemas legales con la empresa contratista, lo que provocó su paralización. Mientras la Alcaldía de San Miguelito resuelve la situación jurídica y prepara nuevas obras para el próximo año, las reparaciones comunales actúan como un paliativo temporal para mejorar la movilidad de los residentes.

En un recorrido por el área, se observan tramos antiguos con adoquines, como se contemplaba en el diseño inicial, y nuevas secciones de concreto colocadas recientemente. Estas reparaciones, aunque modestas, representan un alivio para la comunidad de Paraíso, que durante años ha tenido que caminar entre huecos, lodo y restos de una obra inconclusa.

Información de Fabio Caballero