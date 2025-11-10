La Villa de Los Santos conmemora con orgullo el 204 aniversario del Primer Grito de Independencia

Desde tempranas horas, miles de personas se apostaron a lo largo de la ruta del desfile para disfrutar del paso de delegaciones escolares, bandas de música y grupos cívicos provenientes de diferentes provincias del país.

La Villa, Los Santos/El tradicional desfile del 10 de noviembre en La Villa de Los Santos se desarrolla en un ambiente festivo, ordenado y con alta participación ciudadana, como parte de la conmemoración del 204 aniversario del Primer Grito de Independencia.

Desde tempranas horas, miles de personas se apostaron a lo largo de la ruta del desfile para disfrutar del paso de delegaciones escolares, bandas de música y grupos cívicos provenientes de diferentes provincias del país. Según los organizadores, más de 60 centros educativos participaron en la celebración, acompañados por bandas invitadas de provincias como Colón y Veraguas.

Las autoridades reportan un desarrollo tranquilo del evento. Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Cruz Roja Panameña, Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) mantuvieron puntos de atención médica y vigilancia en diversos tramos de la ruta, con el objetivo de brindar asistencia oportuna ante cualquier emergencia. El director regional de Sinaproc en Los Santos, Iván Pérez, informó que hasta el momento se han registrado tres atenciones médicas leves, principalmente por agotamiento y golpes de calor.

Pérez explicó que los equipos de emergencia se encuentran estratégicamente distribuidos a lo largo del recorrido. Detalló que se mantuvo un punto conjunto con otras entidades frente a la Alcaldía del distrito; uno de ellos fue junto a la Policía Nacional y tres puestos adicionales de la Cruz Roja en distintos sectores.

El público, por su parte, disfruta del ambiente patriótico ondeando banderas y acompañando con entusiasmo el paso de las bandas y delegaciones. La ciudadanía ha destacado la organización, la seguridad y el orden del evento, que ha transcurrido sin incidentes mayores.

Las autoridades reiteraron durante la actividad el llamado a los asistentes a mantenerse hidratados y seguir las recomendaciones de los organismos de seguridad y salud, a fin de prevenir emergencias y garantizar el desarrollo seguro de la celebración.

Con información de Nathalie Reyes y Eduardo Javier Vega