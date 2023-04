Lanzan el Pacto Ético Digital e invitan a los panameños a firmar

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal Electoral (TE), lanzó este viernes 31 de marzo, el Pacto Ético Digital, rumbo a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Desde las 6:00 p.m. se inició en el auditorio de la sede de esta entidad este evento en el que participaron aspirantes de partidos políticos reconocidos, integrantes de la sociedad civil y los magistrados del TE.

El mismo tiene por finalidad crear un ambiente sano y de tolerancia en las redes sociales para cuidar la democracia panameña, un compromiso para mantener el buen uso de las plataformas digitales, prevenir el ciberacoso, la violencia y evitar uso de programas que simulan interacción humana en las redes.

Un especialista argentino habló a los presentes sobre el tema.

El magistrado presidente del TE, Alfredo Juncá, dijo que la idea de tener una plataforma de hacer y crear conciencia del buen uso de las redes sociales es importante.

Sostuvo que, más importante es que "todos tomen el compromiso de no compartir, no dar likes, no auspiciar conductas que tengan que ver con la desinformación".

Entre las figuras políticas se pudo observar por el oficialismo a la ministra de Trabajo, Doris Zapata; por el Partido Panameñista, José Isabel Blandón; por Otro Camino, Ricardo Lombana; por Realizando Metas, el expresidente Ricardo Martinelli.

El magistrado presidente del TE invitó a la ciudadanía a firmar en www.pactoeticodigital.com.

Blandón dijo que cada firma es un compromiso de cumplir y que se cumpla el pacto ético digital.

Aseveró que ya en la pasada campaña hubo una situación y presentaron una denuncia que permitió verificar un "call center" en Perú que realizaba campaña sucia en su contra, pero no se pudo identificar a la fuente panameña.

En tanto, espera que ahora la tecnología permita avanzar en este tipo de investigaciones.

Instó que esta campaña sea constructiva y se debatan propuestas.

Con información de Luis Alberto Jiménez