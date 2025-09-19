Coclé registra 102 casos de leishmaniasis en 2025: Minsa enciende las alertas

La directora provincial de Salud en Coclé reiteró el llamado a la población para seguir las recomendaciones sanitarias y reducir los contagios.

Penonomé, Coclé/Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Coclé expresaron este viernes su preocupación ante el incremento de casos de leishmaniasis, principalmente en comunidades ubicadas en el norte de Penonomé, La Pintada y Antón.

Puede leer: Ifarhu: Cae representante de Barrio Colón por investigaciones de auxilios económicos

De acuerdo con estadísticas oficiales, en lo que va del año se han registrado 102 casos de esta enfermedad parasitaria. La directora provincial de Salud en Coclé reiteró el llamado a la población para seguir las recomendaciones sanitarias y reducir los contagios.

Sobre todo el más frecuente, la presentación más frecuente, que es la cutánea, prácticamente causa llagas en la piel y eso da un escozor, una sensación de que tengo algo adentro en la lesión. Pues puede haber incluso, cuando ya evoluciona, casos graves con congestión nasal, goteo e incluso hemorragia nasal”, explicó la funcionaria.

Según los reportes, los corregimientos más afectados son Chigirí Arriba, Toabré y Pajonal, al norte de Penonomé, así como Llano Norte y El Harino, en el distrito de La Pintada.

También: Fiscalía Anticorrupción abre investigación por supuesto pago irregular de cirugías bariátricas con fondos estatales

El Minsa advirtió que se mantendrá en vigilancia epidemiológica y con operativos de control vectorial, para tratar de contener el repunte de casos en la provincia.

Cabe señalar que la leishmaniasis es transmitida por la picadura de insectos conocidos como flebótomos o “moscas de la arena”, que son pequeños mosquitos del género Lutzomyia en América y Phlebotomus en otras regiones. Estos insectos se alimentan de sangre y, al picar a una persona o a un animal infectado, ingieren los parásitos del género Leishmania. Posteriormente, al picar a un nuevo huésped, transmiten el parásito y generan la infección.

La enfermedad no se transmite de persona a persona de manera directa; siempre necesita la intervención de este vector. Por eso, las zonas rurales y boscosas, donde abundan estos mosquitos, son los principales focos de contagio. El control de la leishmaniasis depende, en gran medida, de reducir la exposición a las picaduras de flebótomos mediante medidas como el uso de mosquiteros, repelentes y campañas de fumigación.

Con información Nathali Reyes