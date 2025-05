León XIV | Nuncio en Panamá celebra elección: 'Una gran alegría y la sorpresa que el Señor nos da'

Panamá/El nuncio apostólico de Panamá, Dagoberto Campo Salas, ante el anuncio de que Robert Francis Prevost Martínez fue elegido como el nuevo papa de la Iglesia católica, tomando el nombre de León XIV, dijo que es “una gran alegría y la sorpresa que el Señor nos da siempre”.

En su primer mensaje, dijo el nuncio, el nuevo pontífice León XIV ha dado paz para todos los pueblos, lo que representa un mensaje alentador de una Iglesia misionera, que camina con el pueblo.

Estamos muy contentos, ya tenemos un papa, esto nos pone a caminar de nuevo con nuestro pastor, el sucesor de Pedro (…)”, dijo.

Indicó que podemos esperar tantas cosas del nuevo papa, llamando a los ciudadanos a estar abiertos, a escuchar, a no encerrarse en su propio criterio, sino a estar abiertos a lo que el Espíritu Santo le vaya iluminando al Papa, para que él, de la manera más oportuna, guíe a la Iglesia católica, que es la misión que el Señor le ha dado a Simón Pedro, y él es el sucesor de Pedro.

“Será el papa que nos vaya guiando”, insistió, indicando que ha estado cerca del nuevo papa en unas dos ocasiones, por reuniones de trabajo.

Considera que aún no se puede decir cómo el papa influirá en la Iglesia, y menos en ningún continente, pues “no se trata de un programa de gobierno, no se trata de un candidato de elección popular o político. En esto no se presentan programas de gobierno, sino un pastor a escuchar al Espíritu Santo, al que aceptó con humildad este encargo y que veremos a ver qué nos va a sorprender”.

¿Quién es Prevost?

El cardenal estadounidense Robert Prevost llegó a Perú por primera vez como joven misionero agustino y, desde el país andino, partió como obispo rumbo al Vaticano para convertirse en una figura central en el gobierno del papa Francisco.

Prevost, de 69 años, aparece ahora entre los favoritos a convertirse en el primer pontífice estadounidense… y peruano, ya que en 2015 obtuvo la nacionalidad.

De los purpurados norteamericanos, es quien tiene mayores probabilidades, por su inclinación pastoral, perspectiva global y capacidad para gobernar la curia vaticana, según los expertos.

Su reputación de moderado y de constructor de puentes podría, además, ser crucial en un momento en que la Iglesia aparece muy dividida.

Prevost ha pasado un tercio de su vida en Estados Unidos, y el resto entre Europa y América Latina, una de las periferias del mundo de donde también provenía el argentino Jorge Mario Bergoglio.

El diario italiano La Repubblica lo llamó “el menos estadounidense de los estadounidenses”, por la moderación de sus palabras.

La idea de un papa norteamericano estuvo por siglos descartada en Roma, ya fuera por la distancia —estaban tan lejos que normalmente llegaban tarde a los cónclaves— o por decisiones geopolíticas. Según el sitio especializado Crux, tener un pontífice de la primera potencia mundial hacía temer, además, que la CIA pudiera meter sus manos en la Iglesia.