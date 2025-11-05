Lluvias causan daños menores en tres provincias del país; Sinaproc mantiene vigilancia

El Sinaproc reiteró que el COEN mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas en todas las provincias del país, en coordinación con sus centros regionales y las entidades que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que en las últimas 24 horas atendieron tres incidentes relacionados con las lluvias registradas en distintos puntos del país, específicamente en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Herrera.

A través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), la institución detalló que los eventos reportados provocaron anegaciones, daños menores en viviendas y situaciones de riesgo por caída de ramas, sin que se registraran pérdidas humanas ni afectaciones graves.

En la provincia de Chiriquí, distrito de Barú, corregimiento de Progreso, sector de Cuervito, el personal del Sinaproc realizó evaluaciones por anegación en nueve viviendas, cuatro en el área principal y cinco en el sector de Chuchupate. Las inspecciones confirmaron que no hubo pérdida de enseres ni daños estructurales importantes.

Mientras tanto, en Veraguas, distrito de Soná, corregimiento de Soná Centro, sector Tribique 2, una vivienda resultó parcialmente afectada por la entrada de agua de lluvia, ocasionando pérdida de algunos bienes materiales. Los equipos realizaron la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y brindaron asistencia humanitaria a los cuatro residentes, entre ellos una persona con discapacidad.

En la provincia de Herrera, distrito de Chitré, corregimiento de La Arena, las unidades de respuesta realizaron una inspección preventiva tras el reporte de árboles cercanos a una vivienda. Durante la revisión se detectaron ramas desprendidas que representaban riesgo para el tendido eléctrico, por lo que se recomendó a los propietarios coordinar la poda con la empresa eléctrica correspondiente, a fin de prevenir accidentes.

Adicionalmente, el personal de Veraguas efectuó otra evaluación en el área de Soná Centro, Calle B Sur, donde identificaron dos viviendas afectadas por ingreso de agua. Los informes EDAN fueron levantados para su respectivo seguimiento.

El Sinaproc reiteró que el COEN mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas en todas las provincias del país, en coordinación con sus centros regionales y las entidades que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, ante posibles cambios en el clima.

La institución exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y reportar cualquier emergencia a la línea gratuita 520-4429 o al 911.